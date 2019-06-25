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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği denizler konusunda açıklama yaptı: “Kirlilik yok“

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği denizler konusunda açıklama yaptı: “Kirlilik yok“

25 Haziran 2019 Salı 16:55
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği denizler konusunda açıklama yaptı: “Kirlilik yok“

ÇAĞINER: “DENİZLERİN TEMİZ OLMASI, TURİZMİN ÜLKEDE LOKOMOTİF SEKTÖR OLARAK KALMASI İÇİN EN TEMEL OLMAZSA OLMAZI”

“TÜM TESİSLERİMİZİN PLAJLARINDAN İYİ SONUÇLAR ÇIKMIŞTIR. KISACASI DENİZLERİMİZDE HERHANGİ BİR KİRLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Dimağ Çağıner, denizlerin temiz olmasının, turizminin ülkede lokomotif sektör olarak kalması için en temel olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, ülke denizlerinin adanın en büyük zenginliği olduğunu ve bu doğal varlıkların korunmasının hayati bir konu olduğunu vurguladı.

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Çağıner yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve üyelerinin bu bilinçle hareket ederek,  eşsiz bir hazine olan denizleri ve çevreyi koruduğunu söyledi.

Ülkedeki otellerin pazarlanırken denizlerin temizliğinin kendileri için en önemli değer olduğunu vurgulayan Çağıner, en küçüğünden, en büyüğüne kadar temiz deniz ve çevre bilincinin, otelcilik sektörü ile uğraşan herkesin hassas olduğu konu olduğunu söyledi.

DENİZLERİMİZDE HERHANGİ BİR KİRLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Otellerin sürekli denetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ile Çevre Dairesi’nin denizlerde sürekli denetimler yaptıklarını ifade eden Çağıner, “Bu denetimlerdeki ortak amaç hem çevrenin ve denizlerimizin korunmasıdır. Otel yatırımcıları, büyük risklerle kurdukları yapılarını, denizi kirleterek kullanılmaz hale getirecek kadar bilinçsiz değildir. Yapılan son denetimlerde otellerimizin tümünün denizlerinin temiz olduğu saptanmıştır. Tüm tesislerimizin plajlarından iyi sonuçlar çıkmıştır. Kısacası denizlerimizde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir “dedi.  

Birlik üyelerinin adanın kuzeyinde denizlerin korunması konusunda çok büyük bir hassasiyete sahip olduğuna işaret eden Çağıner, KITOB olarak denizlerimizde ortaya çıkması muhtemel herhangi bir kirlilik söz konusu olursa, bunun devlet yetkilileri tarafından tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda da üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kamuoyu ile paylaştı.

Son Güncelleme: 25.06.2019 19:57
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