Kıbrıs Türk Gençlik Kongresinin ikincisi 28-29 Ağustos'ta yapılıyor

Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesinden yapılan duyuruda, her belediye ve siyasi partiye davet gönderildiği, bireysel katılım için de https://genclikkongresi.org/ üzerinden başvuruda bulunulması gerektiği ifade edildi.

Katılımcıların iki günlük Kongrede ulaşım ve konaklama dâhil olmak üzere masraflarının karşılanacağı, katılım ücreti olmadığı belirtildi.

Kongrede, çevre, eğitim, ekonomi, sağlık ve toplum alanlarında komiteler oluşturulacağı, katılımcıların komitelerde fikirlerini belirtme imkanı olacağı ifade edilen açıklamada, kongrede hem gençliğin ortak düşüncelerini hem de görüş ayrılığı olan noktalarının ortaya çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesinin katkıları ile gerçekleşecek Kongrenin sonuçları kapanış töreninde okunacak.

Kongre, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Eğitimde Gençlik İnisiyatifi, İskele Karpaz Gençlik Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği iş birliğinde düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi hakkında daha fazla bilgiye Gençlik Kongresi resmî sosyal medya hesapları ve genel ağ sayfası üzerinden ulaşılabilir.

Kongreye, 1991 ve 2003 yılları arasında doğmuş (iki yıl da dâhil) tüm Kuzey Kıbrıs vatandaşı ve Kuzey Kıbrıs’ta 10 yıl veya daha fazla bir süredir ikamet eden gençler katılabilecek. Başvurular 16 Ağustos 23.59’a kadar kabul edilecek.



