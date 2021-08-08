banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
126'sı yerel 156 pozitif vaka
126'sı yerel 156 pozitif vaka
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Popülizm yangın söndürür mü!
Popülizm yangın söndürür mü!
banner376

Kıbrıs Türk Gençlik Kongresinin ikincisi 28-29 Ağustos'ta yapılıyor

Kıbrıs Türk Gençlik Kongresinin ikincisi, iki yıl aradan sonra 28-29 Ağustos’ta Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılıyor.

08 Ağustos 2021 Pazar 12:15
Kıbrıs Türk Gençlik Kongresinin ikincisi 28-29 Ağustos'ta yapılıyor

Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesinden yapılan duyuruda, her belediye ve siyasi partiye davet gönderildiği, bireysel katılım için de https://genclikkongresi.org/ üzerinden başvuruda bulunulması gerektiği ifade edildi.

Katılımcıların iki günlük Kongrede ulaşım ve konaklama dâhil olmak üzere masraflarının karşılanacağı, katılım ücreti olmadığı belirtildi.

Kongrede, çevre, eğitim, ekonomi, sağlık ve toplum alanlarında komiteler oluşturulacağı, katılımcıların komitelerde fikirlerini belirtme imkanı olacağı ifade edilen açıklamada, kongrede  hem gençliğin ortak düşüncelerini hem de görüş ayrılığı olan noktalarının ortaya çıkmasının beklendiği ifade edildi.

banner341
Doğu Akdeniz Üniversitesinin katkıları ile gerçekleşecek Kongrenin sonuçları kapanış töreninde okunacak.

Kongre, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Eğitimde Gençlik İnisiyatifi, İskele Karpaz Gençlik Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği iş birliğinde düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi hakkında daha fazla bilgiye Gençlik Kongresi resmî sosyal medya hesapları ve genel ağ sayfası üzerinden ulaşılabilir.

Kongreye, 1991 ve 2003 yılları arasında doğmuş (iki yıl da dâhil) tüm Kuzey Kıbrıs vatandaşı ve Kuzey Kıbrıs’ta 10 yıl veya daha fazla bir süredir ikamet eden gençler katılabilecek. Başvurular 16 Ağustos 23.59’a kadar kabul edilecek.


 

banner360
Son Güncelleme: 08.08.2021 12:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP Gençlik Örgütü’nde Genel Sekreterlik görevine Çise Erdoğa getirildi
TDP Gençlik Örgütü’nde Genel Sekreterlik görevine Çise Erdoğa getirildi
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Manavgat Kızıldağ’da…
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Manavgat Kızıldağ’da…
Savaşan: "Şanlı Erenköy Direnişi’nin gençlere aktarılması sürdürülebilir geleceğimiz için şart! "
Savaşan: "Şanlı Erenköy Direnişi’nin gençlere aktarılması sürdürülebilir geleceğimiz için şart! "
Prof. Dr. Ata Atun'un Erenköy Direnişi mesajı
Prof. Dr. Ata Atun'un Erenköy Direnişi mesajı
Oğuz: “Erenköy Direnişi bir kahramanlık destanıdır”
Oğuz: “Erenköy Direnişi bir kahramanlık destanıdır”
Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlendi
Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlendi
Ataoğlu: Ülkemizi daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz”
Ataoğlu: Ülkemizi daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz”
Tabipler Birliği aşılama hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı
Tabipler Birliği aşılama hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı
Saner’in Erenköy Direnişi mesajı…
Saner’in Erenköy Direnişi mesajı…
Sucuoğlu’nun 8 Ağustos Erenköy Direnişi mesajı…
Sucuoğlu’nun 8 Ağustos Erenköy Direnişi mesajı…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim