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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı

 

18 Mayıs 2021 Salı 16:30
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
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AND: “BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLUYORUZ”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlık ve egemenliği sonsuza kadar sürdürmek ve özgür yaşamak için gençlerle birlikte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını belirtti.

And, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

And, 19 Mayıs’ın, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, her şeyin sona erdiğinin sanıldığı, umutların tükenmeye yüz tuttuğu bir anda, kurtuluş yolunda Türk milletine önderlik etmek üzere Samsun’da attığı ilk adımın günü olduğunu vurguladı.

Bu kutlu günün, her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen Türk ulusunun vatanına, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kastedenlere karşı başlatılan mücadelede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında ulusça birleşileceğine olan inanç ve azmin meşalesinin yakıldığı gün olduğunun altını çizen And, şöyle devam etti:

“Bu adımın sonrasında Türk ulusu Kurtuluş Savaşı’nın düşünsel ve eylemsel temellerini oluşturan, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da atılan adımlarla yazgısına Atatürk’ün önderliğiyle el koymuş, bağımsızlık ve özgürlük tutkusuyla, yurt ve bayrak sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutan yaklaşımıyla dünyada saygınlık kazanmıştır.”

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“Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk’ün milletine hizmette, en önemli eseri ve armağanı Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştur” vurgusu yapan Kazım And, Atatürk’ün, Cumhuriyeti gençlere emanet ederken, gençliğin aydınlık, çağdaş ve ilerici yanına olan güvenini ifade etmekten de geri kalmadığını ifade etti.

“Gençlik ulusların geleceğidir, gençlerine değer veren, onları en iyi biçimde yetiştirerek, kişilikli ve özgüvenli kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan uluslar, geleceğe de güvenle bakabileceklerdir” diyen And, şunları kaydetti:

“Gençlik, bireyin kendini tanıma, kimlik kazanma ve kanıtlama çabalarının yoğunluk kazandığı, yaşama, çevresine, olaylara bakışının biçimlendiği, hayatın önemli bir dönemidir. Gençlerimizin sağlıklı bir gelişim göstermeleri için çaba göstermek ortak sorumluluğumuzdur.”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Türk ulusuyla birlikte Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsediklerini vurgulayan And, şunları belirtti:

“Onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlık ve egemenliğini sonsuza kadar sürdürmek ve özgür yaşamak için her yaştan gençlerle mücadele vermiş ve mücadele vermeye hazır olan gençlerimizle büyük bir coşkuyla kutluyoruz.”

Kazım And son olarak, “Bu mutlu günde başta Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını feda eden şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 18.05.2021 17:02
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