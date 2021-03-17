Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Çanakkale Zaferi ve şehitlerini andı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünü kutlamanın, bağımsızlık ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitleri anmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.
17 Mart 2021 Çarşamba 10:15
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünü kutlamanın, bağımsızlık ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitleri anmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.
Son Güncelleme: 17.03.2021 11:22