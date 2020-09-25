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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eczacıların pandemi sürecinde üstlendiği göreve ve aldığı risklere değinerek, eczacıların yalnız bırakıldığını ancak tüm sorunlara rağmen görevinin başında olmaya devam ettiğini belirtti. 

25 Eylül 2020 Cuma 11:25
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eczacıların pandemi sürecinde üstlendiği göreve ve aldığı risklere değinerek, eczacıların yalnız bırakıldığını ancak tüm sorunlara rağmen görevinin başında olmaya devam ettiğini belirtti. 
Öksüz, alınan kararların birçoğundan eczacının habersiz kaldığını, herhangi bir sağlık çalıştayına müdahil edilmediğini, herhangi bir koruyucu sağlık ekipmanın sağlanmadığını belirterek, bunların eczacılık mesleğinin sağlık ordusu kıstasından dışarıda bırakıldığı gösterdiğini kaydetti. 
Öksüz mesajında, eczacılık gününün, ülkede ve Türkiye’de akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihinde kutlandığını, 25 Eylül tarihinin ise dünyanın en büyük eczacılık federasyonu olan Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun kuruluş tarihi olduğundan 2009 yılında Dünya Eczacılık Kongresi esnasında Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması kararı alındıktan sonra 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü olarak ilan edildiğini kaydetti. 
“GÖREVİMİZ HAYATİ TEHLİKEYE SAHİP”
Özellikle Mart ayından itibaren içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi boyunca en ön saflarda görev alan eczacıların sürecin kahramanlarından biri olduğunu belirten Öksüz, tüm dünyada görevini icra ederken yakalandıkları COVID-19 hastalığından dolayı hayatını kaybeden meslektaşlarının sayısının günden güne arttığını, görevlerinin hayati tehlikeye sahip olduğunu kaydetti. 

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Süreç boyunca ülkedeki eczacıların gösterdikleri fedakârlığın birçok meslek dalına örnek teşkil ettiğini kaydeden Öksüz, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak koruyucu sağlık önlemlerini kendimize öncelik belirleyerek, eczanelerimizde gerekli tüm tedbirleri alarak ve eczanelerimizde vatandaşa COVID-19’dan nasıl korunacağını hasta danışmanlığı çerçevesinde pandemi süresince ve halen daha hastanelerde oluşacak olan muhtemel yoğunluğun önüne geçilmesine de vesile olmuştur”   ifadelerini kullandı. 
“YALNIZ BIRAKILDIK”
Eczacıların bu süreç boyunca yalnız bırakıldığını söyleyen Öksüz, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Fahiş ve kontrolsüz fiyatlarla kendilerine satılan tıbbi sarfı malzemelerden dolayı gösterilen tepkiler, alınan kararların birçoğundan eczacının habersiz kalması, herhangi bir sağlık çalıştayına müdahil edilmememiz ve de herhangi bir koruyucu sağlık ekipmanın tarafımıza sağlanmaması eczacılık mesleğinin sağlık ordusu kıstasından dışarıda bırakıldığı bizlere üzülerek göstermiştir. Bizler tüm zorluklara rağmen görevimizin başında dün olduğu gibi bugün ve yarın da yer alacağız. Bu bağlamda; böylesine salgın tehdidi olan bir dönemde en riskli mesleklerden birisini icra eden, sevdiklerine virüsü taşıma riski çok olduğundan sevdiklerini dahi göremeyen, eczanesine her gelen bireylere sağlık danışmanlığı yapan, vatandaşın çaresiz ve endişeli döneminde onları rahatlatıp yardımcı olan, sağlık sektöründe en fazla meslektaşının vefatına tanıklık eden,  süreç boyunca en çok hırpalanan ve taşlanan sektör olan, ve tüm zorluklara rağmen en ön saflarda koşulsuzca yer alarak hastaları ilaçsız bırakmayan tüm meslektaşlarımı 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nde saygı ile selamlıyorum.”
 

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Son Güncelleme: 25.09.2020 11:34
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz
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