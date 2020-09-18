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 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'den mesaj

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

18 Eylül 2020 Cuma 12:01
 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'den mesaj
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 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Dernek mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Anavatanımızın Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921 tarihinde “Gazi” unvanının verilmesine atfen kutladığımız 19 Eylül Gaziler Günü’nde, gettolardan bir devlet, cemaatten bir halk yaratma uğruna toprağa düşmüş şehitlerimizi ve ebediyete göçen gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. 
       
Bu mutlu günde, hayatta olup vatan ve millet sevgisinin sembolü olan kahraman gazilerimize sağlık ve esenlik dolu uzun ömürler diliyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği
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