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Kıbrıs Sulak Alanlar Topluluğu Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Kıbrıs Sulak Alanlar Topluluğu üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

04 Kasım 2021 Perşembe 17:30
Kıbrıs Sulak Alanlar Topluluğu Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ziyarette Topluluk üyelerinden Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Kuyucu, Uzman Coğrafyacı Anıl Özgürgün ve Tarihçi Zuhal Mustafaoğulları yer aldı.

Belediye Başkanı Arter konuşmasında, Gazimağusa’nın diğer ilçelere göre daha çok sulak alana sahip olduğuna, liman, üniversite, turizm ve tarımsal üretimde ön plana çıkan Gazimağusa’nın çok kıymetli sulak alanları bulunduğuna, bu alanların korunması gerektiğine dikkat çekti.

Arter, sulak alanların elden gitmesi durumunda doğada ne kadar zarar ve tahribatın olacağının bilincini yerleştirmek gerektiğini kaydederek, sulak alanlardan Çevre Dairesi, Su İşleri Dairesi ve Orman Dairesi gibi devlet kurumlarının sorumlu olduğunu, Kıbrıs Sulak Alanlar Topluluğu’ndan hocaların uzun yıllardır bu konuda çalışma yaptığını söyledi.

“Aynı hassasiyet Kıbrıs Sulak Alanlar Topluluğunda da, bizde de vardır” diyen Başkan Arter, sulak alanlarla ilgili geç kalınmadan adım atılması gerektiğini, Gazimağusa’da Glapisdes, Gülseren ve Ayluga bölgelerindeki sulak alanları hem gündemde tutmak hem de korunmasıyla ilgili adım atılması gerektiğini belirtti.

Başkan Arter, sulak alanların kendine özgü kuş popülasyonu ve faunası olduğunu da sözlerine ekledi.

KUYUCU

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Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Kuyucu, 35 yıldır sulak alanlarda gözlem ve durum tespiti yaptıklarını ifade ederek, “Sulak alanlar evlatlarımız gibidir, buralarda yanlış bir şey yapılmasın istiyoruz.” dedi.

Kuyucu, konuyla ilgili herkesle iş birliği yapmak istediklerini ve doğru koruma yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

ÖZGÜRGÜN

Uzman Coğrafyacı Anıl Özgürgün de, pandemi döneminde sulak alanlarda tahribat olduğunu, konuyla ilgili çalışmaların daha iyi organize edilmesi için Başkan İsmail Arter’i ziyaret ettiklerini, konunun çok boyutu olan bir konu olduğunu söyledi.

MUSTAFAOĞULLARI

Tarihçi Zuhal Mustafaoğulları ise, doğanın sürdürülebilir ve yaşanabilir olmasının sulak alanların yaşamasıyla mümkün olacağını, doğal yaşam için sulak alanların farkında olunması gerektiğini, sulak alanları korumanın insan hayatını korumak demek olduğunu söyledi. Mustafaoğulları, ayrıca bu konuda yanlış yapanları uyarmanın da insanlık görevi olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 04.11.2021 19:42
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