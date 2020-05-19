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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi: “19 Mayıs ruhu varlığımızın devamının garantisidir”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

19 Mayıs 2020 Salı 10:59
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi: “19 Mayıs ruhu varlığımızın devamının garantisidir”
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Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, mesajında, 100 yıl önce 19 Mayıs’ta yakılan meşalenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti’nin, gençlerin üstün gayret ve çalışmaları ile güçlü bir ülke olarak sonsuza kadar yaşatılacağına inanç belirtti.

Bundan 100 yıl önce, çok büyük imkansızlıklar içinde Türk Milleti'ne önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük gücün inanç ve birlik olduğu bilinciyle hareket ederek Samsun'a doğru yola çıktığını ve bağımsızlık mücadelesini başlattığını ifade eden Ahmet Savaşan, şöyle dedi:

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“Savaşlar vardır, en büyük gücünüz top ve tüfektir. Savaşlar vardır en büyük gücünüz topa, tüfeğe karşı koyabilen, vatanı uğruna ölmeyi göze alan vatan sevdalılarıdır. Bağamsızlık Türkiye’de de Kıbrıs’ta da tarihi boyunca vatanı uğruna hayatını feda eden isimsiz pek çok kahramanın cesaretiyle elde etmiştir.

Geçmişte tarih yazmış atalarımızdan güç alarak geleceği planlama sorumluluğu Türkiyemizde de ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta da biz ve bizden sonra yetişecek gençlerin omuzlarında olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta gençlerimizin ve herkesin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

Son Güncelleme: 19.05.2020 11:19
Anahtar Kelimeler:
19 MayısKıbrıs Sağlık Turizmi Konsey
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