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Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği'nden Arter'e ziyaret

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu ile derneğin koro şefleri Erkan Dağlı ve Rana Erozan Uluçay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları ve Çok Sesli Kıbrıs Halk Türküleri’nin olduğu 2 farklı albüm CD’sini ve nota kitaplarını takdim etti. 

04 Haziran 2021 Cuma 12:15
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği'nden Arter'e ziyaret
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Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Başkan Arter tanıtım gecesine davet edildi. 30 Haziran'da saat 20:00’da DAÜ Beach Clup’ta gerçekleştirilecek tanıtım gecesinde, Ada Işığı Çocuk Korosu’nun "Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları" ve Otello Çok Sesli Korosu’nun "Otello’nun Rüyası" isimli Çok Sesli Kıbrıs Halk Türküleri’ni içeren 2 farklı Albüm CD’sinin ve nota kitaplarının tanıtımı yapılacak. 


ARTER
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nin, kültür sanata yaptığı katkı ile derneğin ismini unutturmayacak hizmetler verdiğini belirtti. Arter, derneğin, Gazimağusa’nın ötesinde hem yurt içinde hem yurt dışındaki etkinliklerleOtello’nun ismini daha fazla duyurduğunu söyledi. 

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Başkan Arter, derneğin Ada Işığı Çocuk Korosu ve Otello Çok Sesli Korosu ile birlikte çıkardıkları CD ve kitaplarla yıllar süren çalışmalarını kalıcılaştırdığını, pandemiden dolayı kültür sanat çalışmalarının kesintiye uğradığı dönemde bu çalışmaların kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, belediyenin gereken katkıyı yapacağını kaydetti.
Çok uzun sürmeden pandeminin biterek eski günlere dönülmesini dileyen Arter, koronun konserini dinlemenin şu an için anılarda kaldığını ifade etti.

 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 12:22
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