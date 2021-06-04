Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği'nden Arter'e ziyaret

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Başkan Arter tanıtım gecesine davet edildi. 30 Haziran'da saat 20:00’da DAÜ Beach Clup’ta gerçekleştirilecek tanıtım gecesinde, Ada Işığı Çocuk Korosu’nun "Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları" ve Otello Çok Sesli Korosu’nun "Otello’nun Rüyası" isimli Çok Sesli Kıbrıs Halk Türküleri’ni içeren 2 farklı Albüm CD’sinin ve nota kitaplarının tanıtımı yapılacak.



ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nin, kültür sanata yaptığı katkı ile derneğin ismini unutturmayacak hizmetler verdiğini belirtti. Arter, derneğin, Gazimağusa’nın ötesinde hem yurt içinde hem yurt dışındaki etkinliklerleOtello’nun ismini daha fazla duyurduğunu söyledi.



Çok uzun sürmeden pandeminin biterek eski günlere dönülmesini dileyen Arter, koronun konserini dinlemenin şu an için anılarda kaldığını ifade etti.



