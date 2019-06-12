Kıb-Tek’te hırsızlık yapanlara 2 gün tutukluluk verildi

28.8.2017 tarihinde Gazimağusa' da sakin D.S .G( K-35) ve T.T (E-57) , çalışmakta oldukları Kıb-Tek Mağusa şubesine Kıb-Tek aboneleri tarafından Pay-point sistemine yatırılan 26055 TL nakit paranın 5090 TL’sini şubenin banka hesabına yatırmayarak sirkat ettikleri iddiasıyla 11.6.19 tarihinde tutuklandılar.

Zanlılar, 12.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Osman Üreten yemin tahdında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Üreten verdiği şahadette, olayın Kıb-Tek tarafından 11.6.19 tarihinde polise intikal ettirildiğini ve teslim ettiği belgelerin de 28.8.2017 tarihiyle ilgili olduğunu aktardı.

Üreten şahadetine devamla, zanlı 1 D.S.G nin sözlü beyanda bulunduğunu, zanlı 2’ nin de gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Zanlı 2’nin tutuklandıktan sonra rahatsızlandığını ve geceyi hastanede müşahade altında geçirdiğini, bugün de doktor izniyle bir saatliğine mahkemeye getirildiğini belirten Üreten zanlı 1 in beyanı ve zanlı 2 nin gönüllü ifadesi ile ilgili teyit ve tekzibi yanında alinacak ifadeler nedeniyle zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Ayrıca Kıb-tek’in incelemesinin devam ettiğini aktardı.

Savunma avukatları olan Süleyman Dolmacı ve Tağmaç Bilgehan tahkikat memuruna sorular yöneterek tutukluluk emrine itirazda bulundular.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını emretti. (MHA)