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Kıb-Tek'de vurgun: İlk hesaplama 469 bin TL

Kıb-Tek'de vurgun: İlk hesaplama 469 bin TL

11 Haziran 2019 Salı 14:18
Kıb-Tek'de vurgun: İlk hesaplama 469 bin TL

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da elektrik kurumunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili Kıb-Tek İdari Mali Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik açıklama yaptı.

Özçelik ilk belirlemelere göre çalınan paranın 469 bin TL olarak belirkendiğini açıkladı. Basında çıkan haberlerin doğrulayan Özçelik 2017-2018 hesaplarının kontrol edildiğini bazı bulgulara rastlanıp rakamın belli olduğunu ifade ederek rakamın 469.000 TL civarı olduğunu belirtti.

Bu arada polis olayla ilgili 10 yıldır kurumda çalışan bayan D.G'yi göz altına alırken soruşturmasını derinleştirirken güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre muhtemelen bu işin altından daha kişilerin çıkacağı yönünde.

Son Güncelleme: 11.06.2019 15:36
Anahtar Kelimeler:
VurgunKıb-tek
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