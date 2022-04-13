"Kendi Kimliklerini özümseyerek büyümeleri çok önemli"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Londra’da bulunan Rauf Raif Denktaş Türk Okulu müdür ve öğrencilerini kabul ederek görüştü.

Konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Londra’da eğitim gören çocuklarımızın kendi kimliklerini özümseyerek büyümeleri bizler için çok önemli.” ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin ait oldukları toprakların kültürünü öğrenmelerinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu bağlamda KKTC’den Londra’ya görevlendirilen öğretmenlerin çok önemli bir görevi icra ettiklerine dikkat çekti.

Londra’da bulunan Türk okullarının, çocukların ana dilleri olan Türkçe’yi en iyi şekilde öğrenip, doğru şekilde kullanabilmelerine olanak sağlamak açısından hayati derecede önemli olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, “Oradaki okullarımız, burada faaliyen gösteren okullarımız kadar değerlidir. Bizim görevimiz onlara her türlü desteği vermektir. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, Türk kültürüne ve kimliğine sahip olmalarını sağlamak için özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkürlerimi sunuyor, selamlarımı gönderiyorum.” dedi.

Öğrenciler ile sohbet ederek, gelecek planlarını da dinleyen Bakan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına öğrencilere ve öğretmenlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve rozeti hediye etti.