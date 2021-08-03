Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına fotoğraf sergisi düzenleniyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sergide günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş maskelerle farklı ülke ve mekanlarda çekilmiş fotoğraflar yer alacak. Rüstem Kitabevi Ana Galeri’deki sergi yarın saat 19:00’da açılacak.

Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, The MAS Bros ve Miro Design Room’un desteğiyle açılacak “#ShowMeYourMask” isimli sergideki fotoğrafların satışından elde edilecek gelir Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışlanacak.

