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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Kei Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 arasında çeşitli projelere 68 milyon 896 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 yılları arasında, çeşitli projelere 68 milyon 896 bin 721 TL kaynak aktarıldığını  açıkladı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:30
Kei Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 arasında çeşitli projelere 68 milyon 896 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı

KEİ Ofisi’nin, Gazimağusa’nın alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, pazar yeri yenileme, kültür ve sosyal projeler ile tarihi mekanların restorasyonu projelerine finans desteği sağladığı belirtilen açıklamaya göre, 2011-2020 yılları arasında, şehrin gelişimine katkı ve bölge halkının yaşamına kolaylık sağlayan başta alt yapı projelerinin tamamlanması olmak üzere, çeşitli projelere güncel rakamlarla 68.896.721,26 TL kaynak aktarımı yapıldı.
KEİ Ofisi’nin finans desteği ile tamamlanan projeler şunlar:
“Kanalizasyon ve Atık Su Evsel Bağlantı Projesi I. Etap
Surlariçi Tarihi Osmanlı Çeşmeleri Restorasyon Projesi
Maraş Bölgesi Su Dağıtım Şebekesi Yenileme Projesi

Kanalizasyon ve Atık Su Evsel Bağlantı Projesi III. Etap
Nehir Cad. (Yeni Hastane Yolu)-DAÜ Arası Açık Kanal Projesi 
Tuzla Bölgesi Yol Altyapı Yapım Projesi 

Kanalizasyon ve  Atıksu Evsel Bağlantı Projesi IV. Etap

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Asfalt Yenileme Projesi

Mustafa Kemal Bulvarı - DAÜ Giriş Güzergahı Kaldırım Düzenleme Projesi

Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi
-Hendek Düzenleme Projesi
-Perşembe Pazarı Pazaryeri Yenileme Projesi

-İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi (I.Etap DAÜ-Sulu Çember) 
-Maraş Bölgesi Yol ve Kaldırım Projeleri

Aşıklar Yolu Çevre Düzenleme Projesi
Topçu Bulvarı Düzenleme Projesi
Okul Öncesi Eğitim Merkezi Yapım Projesi

İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi”.
 


 

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Son Güncelleme: 14.07.2021 12:41
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