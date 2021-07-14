Kei Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 arasında çeşitli projelere 68 milyon 896 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı

KEİ Ofisi’nin, Gazimağusa’nın alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, pazar yeri yenileme, kültür ve sosyal projeler ile tarihi mekanların restorasyonu projelerine finans desteği sağladığı belirtilen açıklamaya göre, 2011-2020 yılları arasında, şehrin gelişimine katkı ve bölge halkının yaşamına kolaylık sağlayan başta alt yapı projelerinin tamamlanması olmak üzere, çeşitli projelere güncel rakamlarla 68.896.721,26 TL kaynak aktarımı yapıldı.
KEİ Ofisi’nin finans desteği ile tamamlanan projeler şunlar:
“Kanalizasyon ve Atık Su Evsel Bağlantı Projesi I. Etap
Surlariçi Tarihi Osmanlı Çeşmeleri Restorasyon Projesi
Maraş Bölgesi Su Dağıtım Şebekesi Yenileme Projesi
Kanalizasyon ve Atık Su Evsel Bağlantı Projesi III. Etap
Nehir Cad. (Yeni Hastane Yolu)-DAÜ Arası Açık Kanal Projesi
Tuzla Bölgesi Yol Altyapı Yapım Projesi
Kanalizasyon ve Atıksu Evsel Bağlantı Projesi IV. Etap
Mustafa Kemal Bulvarı - DAÜ Giriş Güzergahı Kaldırım Düzenleme Projesi
Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi
-Hendek Düzenleme Projesi
-Perşembe Pazarı Pazaryeri Yenileme Projesi
-İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi (I.Etap DAÜ-Sulu Çember)
-Maraş Bölgesi Yol ve Kaldırım Projeleri
Aşıklar Yolu Çevre Düzenleme Projesi
Topçu Bulvarı Düzenleme Projesi
Okul Öncesi Eğitim Merkezi Yapım Projesi
İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi”.