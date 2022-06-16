banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 ani ölüm!
3 ani ölüm!
Universalbank'ın sahiplerine tutukluluk mu!
Universalbank'ın sahiplerine tutukluluk mu!
Damacana suya %30 zam!
Damacana suya %30 zam!
Vatandaşlık konusu fena patlayacak!
Vatandaşlık konusu fena patlayacak!
Bu vebalin altından kalkamazsınız !!!
Bu vebalin altından kalkamazsınız !!!
banner404

Kayıp Şahıslar Komitesi, Esentepe’de kayıp bir kişinin kalıntılarını buldu

16 Haziran 2022 Perşembe 13:45
Kayıp Şahıslar Komitesi, Esentepe’de kayıp bir kişinin kalıntılarını buldu

“Herhangi bir kayıpla ilgili bilgi sahibi olanlar 181 numaralı telefon hattına ücretsiz olarak ulaşabilir”

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Esentepe’de ormanlık bir arazide kayıp bir şahsa ait kalıntılara ulaştı.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nden elde edilen bilgiye göre Komite, Kuzey Kıbrıs’ta yürüttüğü çalışmalarda Girne’nin batısında yer alan Esentepe’de, ormanlık bir arazide kayıp bir şahsa ait kalıntılara ulaştı. Bir vatandaşın bilgilendirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen uzman arkeolog ekibinin başlattığı kazı çalışmaları ise devam ediyor.

banner341
Öte yandan, Esentepe’de yapılan kazının yanı sıra KŞK, Kuzey Kıbrıs’ta Güzelyurt, Zeytinlik, Yeniceköy, Geçitkale ve Ötüken olmak üzere beş farklı konumda kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk Kayıp Milletvekili Cengiz Ratip ve Kıbrıslı Türk öğretmen Turgut Sıtkı’yı aramak için Arnavut Burnu’nun kuzeydoğusunda yer alan Pomos köyünde, ormanlık bir arazide kazı çalışmaları da devam ediyor.

KŞK açıklamasında, çalışmalarının başarısı duyarlı vatandaşlardan gelen bilgilerle mümkün olduğunu belirterek, herhangi bir kayıpla ilgili bilgi sahibi olanların, isimleri kayıt altına alınmadan, gizli olarak bilgi verebilecekleri ve ücretsiz olarak ulaşabilecekleri 181 numaralı telefon hattını aramaya çağırdı.

banner360
Son Güncelleme: 16.06.2022 14:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Yeniboğziçi'nde piyasaya sahte döviz sürdü
Yeniboğziçi'nde piyasaya sahte döviz sürdü
Meslek liselerine başvurular başlıyor
Meslek liselerine başvurular başlıyor
Piyangolar Birimi 18 Haziran'daki 375 bin TL’lik çekilişin ikramiye çıkana kadar yapılacağını açıkladı 
Piyangolar Birimi 18 Haziran'daki 375 bin TL’lik çekilişin ikramiye çıkana kadar yapılacağını açıkladı 
Koop-Bank personel alacak
Koop-Bank personel alacak
GAÜ yükseköğretime insan gücü kazandırmaya devam ediyor
GAÜ yükseköğretime insan gücü kazandırmaya devam ediyor
Universalbank'ın sahiplerine tutukluluk mu!
Universalbank'ın sahiplerine tutukluluk mu!
Atun: Türkiye’nin göndereceği iki jeneratörün kurulumu Temmuz başında tamamlanacak
Atun: Türkiye’nin göndereceği iki jeneratörün kurulumu Temmuz başında tamamlanacak
Döviz kurları
Döviz kurları
Damacana suya %30 zam!
Damacana suya %30 zam!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim