banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
Her şey koca bir yalandı
Her şey koca bir yalandı
banner376

Karneler ve diploma dağıtımı sürüyor

271 okuldan 53 bin öğrencinin 30 Haziran’a kadar karne ve diplomalarını almalarının tamamlanması öngörülüyor.

18 Haziran 2021 Cuma 10:45
Karneler ve diploma dağıtımı sürüyor
banner337

Koronavirüs nedeniyle çoğu online olan 2020-21 Öğretim Yılının sonunda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın pandemi koşullarını göz önünde tutarak öğrencilere karne ve diplomalarını peyder pey verme kararı doğrultusunda dün başlayan karne dağıtımı bugün de sürüyor.

banner341
271 okuldan 53 bin öğrencinin 30 Haziran’a kadar karne ve diplomalarını almalarının tamamlanması öngörülüyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 6-7 Eylül’de başlaması hedeflenen  yeni ders yılında öğrencilerin 20 kişilik sınıflarda yüz yüze öğrenim görmesi için gerekli düzenlemeleri ve planlamaları yaptıklarını, 18 yeni okul binası yapılacağını; öte yandan aşılamanın başladığını, eğitim sektöründe öğretmen, yardımcı öğretmen, öğrenci, taşımacı, refakatçi ve diğer çalışanlar olmak üzere toplam 155 bin 500 kişinin aşılanacağını açıklamıştı.

banner360
Son Güncelleme: 18.06.2021 11:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülseren Kışlası'nda ant içme töreni yapıldı
Gülseren Kışlası'nda ant içme töreni yapıldı
Koral Çağman yerine Serdar Denktaş!
Koral Çağman yerine Serdar Denktaş!
KKTC'de aşılama süreci sürüyor
KKTC'de aşılama süreci sürüyor
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik kampanyası başlatıldı
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik kampanyası başlatıldı
KIB-TEK’ten önemli hatırlatma
KIB-TEK’ten önemli hatırlatma
17 örgütten yasa talebi
17 örgütten yasa talebi
Maliye Bakanı'ndan güzel haber!
Maliye Bakanı'ndan güzel haber!
Türkiye'den bugüne dek toplam 240 bin doz covid-19 aşısı geldi
Türkiye'den bugüne dek toplam 240 bin doz covid-19 aşısı geldi
Hava durumu
Hava durumu
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepresan

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim