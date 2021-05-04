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Kapalı turizme ilgi sürüyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı, geçen hafta boyunca kapalı turizm sistemi ile 399 kişinin turist olarak adaya gelip, konakladığını açıkladı.

04 Mayıs 2021 Salı 15:00
Kapalı turizme ilgi sürüyor
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, üç günlük seyahat kapsamında 29 Nisan tarihinde 1 charter uçuşla 105 kişi giriş yaptı ve yolcuların tümü 2 Mayıs tarihinde ülkeden ayrıldı.

Ardından 30 Nisan tarihinde gerçekleşen charter uçuşlarla 294 kişi ülkeye giriş yaptı, bu kişilerin 190’u erken dönüş yaparak, 2 Mayıs tarihinde adadan ayrıldı, geriye kalan 100 yolcu ise 3 Mayıs tarihinde ülkelerine geri döndü.

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30 Nisan tarihinde ülkeye giriş yaptığı sırada 1 kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması sonucu, 3 temaslısı ile birlikte ambulans uçakla geri dönüşü sağlandı.

Açıklamaya göre, gelen yolculara yapılan PCR test sonuçlarına göre otellerde konaklamalarına izin verilerek tümüne “Güvende Kal Karantina Takip Sistemi” ile bileklik takıldı.

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Son Güncelleme: 04.05.2021 15:17
Anahtar Kelimeler:
KKTC Kapalı Turizm
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