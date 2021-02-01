banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Aşılamanın tatili olmamalı
Aşılamanın tatili olmamalı
Hayırlı işler, bol kazançlar
Hayırlı işler, bol kazançlar
banner376

Kamu-iş yargıya başvuruyor

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinde kesinti yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını yargıya götüreceklerini açıkladı. 

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:15
Kamu-iş yargıya başvuruyor
banner337
banner351

Yazılı açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Her Türlü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye karşı, sendikamız Anayasa Mahkemesi’nde hak arayışı mücadelesine başlamıştır” dedi.
Avukat Şefik Aşçıoğulları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne davanın dosyalandığını açıklayan Serdaroğlu, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğine yönelik kesinti kararına ilişkin, “Bu kazanılmış hakka karşı alınan gayri hukuki Bakanlar Kurulu kararına, yüce Anayasa Mahkemesinin dur diyeceğine olan inancımız tamdır” diye konuştu.
Serdaroğlu, şöyle devam etti: 

banner341
“Hukuku, eğip bükerek; zorlama yorumlarla ve en masum tabirle yasaların etrafından dolaşarak yapılan bu kesintiyi asla kabul etmiyoruz. Yıllardır bütün hükümetler, ısrarla budamaya çalıştığı maaşlara otomatik hayat pahalılığı ödeneğine göz koydular. Şimdi de sanki pandemi koşulları dün oluşmuşçasına, yangından mal kaçırırcasına bu kararı alanları uyarıyoruz.  Yönetenler bilmelidir ki, Kamu-İş Sendikası bu memleketin emekçisini, çalışanını asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır”
Siyasilerin, kamu - özel çatışması yaratarak, siyasi rant sağlama düşüncesinde olduğunu, günlerce kamudan maaş kesintisi ile özelde çalışanlara destek olacakları vaatleriyle niyetlerin net olarak gösterdiklerini savunan Serdaroğlu, “Amaçları çalışma hayatında çatışma ortamı yaratmaktır. Amaç kimseye destek olmak değil, yalnızca mücadeleler sonucu kazanılan Hayat Pahalılığı’nın maaşlara yansıması hakkını elden almaktır. Buna ne mahkemelerimizin, ne de halkımızın asla izin vermeyeceğine olan inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı. 
 

banner360
Son Güncelleme: 01.02.2021 12:39
Anahtar Kelimeler:
Hayat Pahalılığı KesintisiKamuiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu Taşımacılar Birliği toplu taşımacılığın ayakta kalabilmesi adına taleplerini açıkladı
Toplu Taşımacılar Birliği toplu taşımacılığın ayakta kalabilmesi adına taleplerini açıkladı
KTÖS örgütlü bulunduğu okullarda uzaktan eğitimle ilgili çalışma yaptı
KTÖS örgütlü bulunduğu okullarda uzaktan eğitimle ilgili çalışma yaptı
Lefkoşa’daki “Mebel Elektronik” isimli işletmede 3 pozitif vaka
Lefkoşa’daki “Mebel Elektronik” isimli işletmede 3 pozitif vaka
Ekonomi Kurulu Başbakanlık'ta toplanıyor
Ekonomi Kurulu Başbakanlık'ta toplanıyor
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün KKTC'ye geliyor
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün KKTC'ye geliyor
Bahar dönemi burs başvuruları başladı
Bahar dönemi burs başvuruları başladı
Başman memuru fena KIZDIRDI!..
Başman memuru fena KIZDIRDI!..
Kovid-19 salgınında son durum
Kovid-19 salgınında son durum
Hava durumu
Hava durumu
Bu nasıl ivedilik önergesi!!
Bu nasıl ivedilik önergesi!!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim