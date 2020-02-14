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İzcan: “Maraş konusunda yapılmak istenen ortamı gererek görüşme sürecini berhava etmektir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kapalı Maraş’ta gerçekleşecek 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısını değerlendirerek, “yapılmaya çalışılan, ortamı gererek görüşme sürecini berhava etmektir” dedi.

İzcan: “Maraş konusunda yapılmak istenen ortamı gererek görüşme sürecini berhava etmektir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kapalı Maraş’ta gerçekleşecek 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısını değerlendirerek, “yapılmaya çalışılan, ortamı gererek görüşme sürecini berhava etmektir” dedi.

14 Şubat 2020 Cuma 12:08
İzcan: “Maraş konusunda yapılmak istenen ortamı gererek görüşme sürecini berhava etmektir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kapalı Maraş’ta gerçekleşecek 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısını değerlendirerek, “yapılmaya çalışılan, ortamı gererek görüşme sürecini berhava etmektir” dedi.

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İzcan  konuyla ilgili yazılı açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi karalarında Maraş’ın statüsünün açıkça belirtilmiş olduğunu belirterek, “Bu kararlara göre Maraş’ın BM nezaretinde yasal sakinlerine iade edilmesi karara bağlanmış ve Maraş’ın ilhakı yönünde adımlar atılması yasaklanmıştır. Buna rağmen BM kararları ve Uluslararası hukuk çiğnenerek tek taraflı hareket edilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 14.02.2020 15:48
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