İzcan: “BKP barış ittifakına hazırdır”

Sol Hareket, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti. Görüşmede, “federal çözüm yanlısı kesimlerin iş ve güç birliği yapması konuları” görüşüldü.

BKP’den verilen bilgiye göre, Sol Hareket’in BKP’ye yaptığı ve federal çözüm yanlısı kesimlerin iş ve güç birliği yapması konularının görüşüldüğü ziyarette İzcan, ülkenin içinde bulunduğu koşullarda, federal çözüme inanan güçlerin ortak bir şemsiye altında toplanarak, birlikte mücadele etmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk toplumunun yok sayıldığı bu koşullar altında insanımıza sahip çıkmak bir görevdir” diyen İzcan, bu amaç için çalışan kesimlere teşekkür etti.

BKP açıklamasına göre, Sol Hareket’in, ortak bir muhalefet birliğinin oluşumuna önem verdiğini belirten Korkmazhan, siyasi örgütlerin birliğine inandıklarını ve bunun için çalışacaklarını söyledi.

