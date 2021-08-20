İskele İlçe Başkanlığı’na iddialı aday!

METİN GÜLLÜ, UBP İSKELE İLÇE BAŞKANLIĞI’NA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

“DOĞRU OLANI SAVUNMAK İÇİN VERDİĞİM UĞRAŞLAR DEVAM EDECEK”

Ulusal Birlik Partisi’ne uzun yıllardır emek veren, partinin çeşitli kademelerinde aktif görevlerde bulunan, İskele’nin tanınmış ve sevilen ismi UBP Boğaztepe Örgüt Başkanı Metin Güllü, İskele İlçesi’nde 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacak köy, mahalle ve örgüt seçimlerinde, UBP İskele İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

“DOĞRU OLANI SAVUNMAK İÇİN VERDİĞİM UĞRAŞLAR DEVAM EDECEK”

Ulusal Birlik Partisi’nde, ilçe kongreleri için geri sayım başlarken, ilçe başkanlığına aday olacak üyeler için de adaylık başvuru süreci devam ediyor. İskele İlçesi’nde 1 Eylül’de başlayacak seçimler öncesi, İskele’nin tanınmış isimlerinden, UBP’nin çeşitli kademelerinde görev alan ve aktif olarak Boğaztepe Örgüt Başkanlığı’nı yürüten, Metin Güllü, UBP İskele İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. Partililer tarafından sevilen ve sayılan bir isim olan Güllü’nün adaylığı İskele’de de heyecan yarattı. Kazanmasına kesin gözüyle bakılan Metin Güllü, İskele İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu ise şu sözlerle duyurdu: “Uzun yıllardır aktif görev aldığım ve mensubu olduğum UBP'nin çok kıymetli üyeleri; bir süredir, UBP İskele İlçe Başkanlığı’na adaylığım konusunda hem yakın çevremin hem de aynı davayı göğüslediğim dostlarımın gösterdiği ilgi ve alaka beni son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bu sebeptendir ki partililerimin ilgisi, telkini ve desteği ile uzun yıllardır Örgüt Başkanı olarak hizmet verdiğim, davasını savunduğum partim UBP’nin İskele İlçe Başkanlığı’na aday olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım. Bugüne kadar doğru olanı savunmak için verdiğim çaba ve uğraşlarım da kimsenin kuşkusu olmasın ki artarak devam edecektir. Bu süreçte aday olan/olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diler, partimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.”