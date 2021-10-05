İskele Evkaf TMK’dan Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na nezaket ziyareti

İskele Evkaf TMK Müdürü Betül Yıkıcı, Başkan Sadıkoğlu’na okullarının inşasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da belediye olarak eğitime ayrıca önem verdiklerini bu yüzden bölge okullarına katkılarının devam edeceğini söyledi.

Belediyenin basın açıklamasına göre, Okul Müdürü Betül Yıkıcı’ya ziyaretinde, İskele Evkaf TMK Müdür Muavini Aynur Kızıloklu Ertuna ile öğretmenler Arın Barkut İsmetoğlu ve Nedim İsmetoğlu eşlik etti.

SADIKOĞLU: “BÖLGE OKULLARIMIZA HER ZAMAN KATKIMIZ SÜRECEK”

İskele Evkaf TMK Müdürü Betül Yıkıcı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu Okul Müdürü Yıkıcı’ya başarılar diledi.

İskele Belediyesi olarak eğitime ayrıca önem verdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, belediye sınırlarındaki tüm okullarla iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti, eğitim kurumlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Sadıkoğlu, çocukların ve gençlerin daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.