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İskele Belediyesi covid-19 tedbirleri kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor

Maske, mesafe ve temizlik kuralı başta olmak üzere çalışanların PCR/Antijen testlerinin geçerlilik süreleri ve müşteri kabul kayıt belgeleri kontrol ediliyor.

12 Ağustos 2021 Perşembe 13:00
İskele Belediyesi covid-19 tedbirleri kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor

İskele Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içerisinde İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kuralı başta olmak üzere çalışanların PCR/Antijen testlerinin geçerlilik süreleri ve müşteri kabul kayıt belgeleri kontrol ediliyor.

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Denetimlerde ayrıca  işyeri açma ve çalıştırma izin belgeleri, geçerlilik süreleri, iş yerlerinde çalışanların sağlık karneleri ile kullanılan ürünlerin son kullanım ve imal tarihleri  denetleniyor.

Bu doğrultuda  10 Ağustos Salı  akşamı İskele’deki kahvehane, kulüp, dernek lokalleri, kafe, restoran gibi halkın yoğun olarak vakit geçirdiği yerlerin kontrol edildiği denetimlerde, eksikleri bulunan işletmelere 1 ile 10 iş günü arasında süre verilirken, eksiklerin giderilmesi hususu yazılı tutanaklarla tebliğ edildi.

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Son Güncelleme: 12.08.2021 13:57
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