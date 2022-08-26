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İSG-BİR Son Dönemde Yaşanan İş Kazalarına Dikkat Çekti

26 Ağustos 2022 Cuma 19:30
İSG-BİR Son Dönemde Yaşanan İş Kazalarına Dikkat Çekti

"İş güvenliği uzmanlarından alınan hizmetler hayati önem arz ediyor"

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, son dönemde yaşanan iş kazalarına işaret ederek, iş güvenliği uzmanlarından alınan hizmetlerin hayati önem arz ettiğini vurguladı.

Yüksel konuyla ilgili yazılı açıklamasında uzmanlardan alınan hizmetin risklerin raporlanması, çalışanlara verilen eğitimler, her iş kalemi için uyulması gereken talimatlar ve daha birçok konular içerdiğine işaret etti.

“Özellikle inşaat iş kolunda yüksekte çalışma konusunun ne kadar hayati önem arz ettiğini bir kez daha çok acı bir kaza ile yeniden deneyimlemiş olduk diyen Yüksel, iş güvenliğinde üç ana aktörün ‘devlet, işveren ve çalışan’ olduğunu vurguladı.

“Tüm aktörlerin işyerlerindeki çalışma koşullarına ilişkin olarak çok ciddi güvenlik tedbirleri almasının zamanı çoktan gelmiştir. Özellikle yetersiz kontrolün, bilincin ve eğitimin artırılması hem devletin hem işverenlerin hem de çalışanların yasal sorumluluğudur” diyen Yüksel, kazaların tekrarlanmaması için tüm kesimleri üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

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Son Güncelleme: 27.08.2022 09:38
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