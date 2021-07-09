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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği yasa ve tüzüklerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, iş sağlığı ve güvenliği yasa ve tüzüklerinin tüm sektörler için hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

09 Temmuz 2021 Cuma 09:45
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği yasa ve tüzüklerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, yazılı açıklamasında, önceki gün iş kazasında hayatını kaybeden çocuğa işaret ederek “Bugüne kadar ısrarla ve önemle üzerinde durduğumuz yasal zorunluluk olan İSG yasa ve tüzüklerinin tüm sektörlerde hayat bulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha çok acı bir şekilde görmüş olduk” ifadelerini kullandı.
Açıklamasına “Risk değerlendirme raporlarının daha da önemlisi rapor gereği alınması gereken önlemlerin, çalışanlara verilmesi gereken eğitim, talimat, bilgilerin ve uygulamaların ne kadar önemli olduğunu yaşanan iş kazalarıyla önemi ortaya çıkıyor” şeklinde devam eden Yüksel, özellikle gençlerin hangi sektörlerde hangi koşullarda çalışacaklarını düzenlemenin ve denetlemelerin öneminin ve eksikliğinin gözler önüne serildiğini kaydetti. 


“EN ETKİLİ ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ”

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Çalışanların, işverenlerin ve devletin, işyerlerindeki çalışma koşullarına ilişkin ciddi güvenlik tedbirleri alması gerektiğini kaydeden Yüksel, en etkili önleyici yaklaşımın çalışanların eğitilmesi olduğunu vurguladı. 
“İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının desteği ile işyerlerindeki tehlikeleri analiz etmeli, risk değerlendirme raporu hazırlatmalı ve derhal çalışanları eğitmelidir” diyen Yüksel kazaların yüzde 98’inin önlenebilir olduğuna işaret etti. 

 

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Son Güncelleme: 09.07.2021 10:09
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