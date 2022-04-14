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İş birliği protokolü imzalandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

14 Nisan 2022 Perşembe 15:48
İş birliği protokolü imzalandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokol, kayıt dışı işçilik ve kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemek, yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinlerini tek bir noktadan gerçekleştirerek kayıt altına alıp KKTC çalışma yaşamını ve yabancı işgücü piyasasını disiplinize etme devletin kayıt dışılıktan kaynaklanan gelir kayıplarını önleme ve bunun yarattığı haksız rekabeti ortadan kaldırmayı hedefliyor. 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda imzalanan protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafe ve Kıbrıs Türk restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım imza koydu. 

Protokole göre Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği üzerinden yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinlerini yaptırmak isteyen Res-Bir üyeleri yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin izin işlemlerini, protokol kapsamındaki üç tarafın da işbirliği içerisinde yürütebilecek. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yabancı işgücü istihdam politikaları kapsamında, 63/2006 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” altında yürüttüğü yabancı uyruklu işçilerin Çalışma İzin İşlemlerine ilişkin talepler Res-Bir’e kayıtlı üyeler adına KTİMB tarafından yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıKktcçalışma Izni
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