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İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye tanıma çağrısı

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne, temel insan hakkı temelinde KKTC’yi tanıma çağrısında bulundu.

09 Aralık 2021 Perşembe 13:00
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye tanıma çağrısı

Dernek 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda düzenlediği basın toplantısında Hasan Yılmaz Işık, “Temel insan hakları kapsamında Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına saygı göstermeleri ve kabul etmeleri için derneğimiz BM ve AB’ye çağrı yapmakta 22 Haziran’a kadar süre tanımaktadır” dedi.

Işık, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın korunması için KKTC’nin tanınmasının tek seçenek olduğunu söyledi.

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Kıbrıs sorununa federal temelde çözüm bulunmasının üzerinde yapılan ısrarların, bunun üzerinde de ambargo ve izolasyon uygulanmasının kabul edilmez olduğunu ifade eden Işık, bunun yanında 1960’ta ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Rum devleti olarak Kıbrıs Türküne empoze edilme girişimlerinin de insan haklarına, BM ilkelerine ve ortaklık haklarına aykırı olduğunu ifade etti.

KKTC’nin tanınmasına engel olan unsurun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin siyasi çıkarları olduğunu da kaydetti.

Kosova’nın bağımsızlığının tanınmasındaki ana unsurlardan birinin de bir yıl süren müzakere sürecinin başarısız olmasının olduğunu belirten Işık, Kıbrıs’ta ise 1968’de başlayan görüşmelerin Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tavrı ile sonuçsuz kalmasının KKTC’nin tanınması için fazlasıyla yeterli olduğunu savundu.

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Son Güncelleme: 09.12.2021 14:18
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