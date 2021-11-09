İnsan Hakları Derneği “federal temelde çözüm anlamsız”

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler çözüm planının 2004’te Kıbrıslı Rumlar tarafından ret edilmesiyle, “ortaklık devleti” olasılığının da olmadığının kesinleştiğini ifade etti.
KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, federal temelde bir çözümde ısrar edilmesinin anlamsız olduğunu belirtti.
Işık yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler çözüm planının 2004’te Kıbrıslı Rumlar tarafından ret edilmesiyle, “ortaklık devleti” olasılığının da olmadığının kesinleştiğini ifade etti.