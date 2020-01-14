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İnönü kavşağında kaza: 4’ü çocuk 7 yaralı

İnönü Kavşağı’nda bugün saat 15.15 sıralarında meydana gelen kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İnönü kavşağında kaza: 4’ü çocuk 7 yaralı

İnönü Kavşağı’nda bugün saat 15.15 sıralarında meydana gelen kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

14 Ocak 2020 Salı 15:53
İnönü kavşağında kaza: 4’ü çocuk 7 yaralı

ANAYOLDAN GELEN ARACIN ÖNÜNÜ TIKADI… 7 KİŞİ YARALANDI

YARALILARIN 4’Ü ÇOCUK

İnönü Kavşağı’nda bugün saat 15.15 sıralarında meydana gelen kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 28 yaşındaki Emine Mamaali’nin JT 816 plakalı aracı ile İnönü Kavşağı’ndan anayola dikkatsiz şekilde giriş yapmasıyla anayoldan Gazimağusa yönüne KR 899 plakalı aracıyla seyahat eden 35 yaşındaki Tarık Hafız’ın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

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Kaza sonucu yaralanan Emine Mamaali ve JT 816 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 49 yaşındaki Gönül Mamaali, 12 yaşındaki Gönül Özgüllü ile KR 899 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Figen Mustafa, 8 yaşındaki Özcan Mustafa, 10 yaşındaki Taner Can Mustafa ve 4 yaşındaki Elisa Mustafa’nın Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
 

Son Güncelleme: 14.01.2020 19:04
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