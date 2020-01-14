İnönü kavşağında kaza: 4’ü çocuk 7 yaralı

ANAYOLDAN GELEN ARACIN ÖNÜNÜ TIKADI… 7 KİŞİ YARALANDI
YARALILARIN 4’Ü ÇOCUK
İnönü Kavşağı’nda bugün saat 15.15 sıralarında meydana gelen kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 28 yaşındaki Emine Mamaali’nin JT 816 plakalı aracı ile İnönü Kavşağı’ndan anayola dikkatsiz şekilde giriş yapmasıyla anayoldan Gazimağusa yönüne KR 899 plakalı aracıyla seyahat eden 35 yaşındaki Tarık Hafız’ın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.