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İndirimin en çok olacağı saat aralığı açıklandı!

Elektrikte çoklu tarife uygulaması, 1 Kasım’da başlayacak. Hafta başından itibaren, 200 bin civarındaki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) abonesinden yaklaşık 50’si çoklu tarifeden faydalanmak için Kurum’a müracaat etti.

28 Ekim 2022 Cuma 12:34
İndirimin en çok olacağı saat aralığı açıklandı!

Konut, ticari, endüstri, turizm, üniversiteler, casinolar gibi birçok farklı tarife abonesi bulunan Kurum’a çoklu tarifeye geçiş için yapılan yaklaşık 50 müracaatın çoğu ise konut tarifesi abonesi…


Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, 24 Ekim’den itibaren yaklaşık 50 abonenin çoklu tarifeden faydalanmak için Kurum’a müracaat ettiğini ve müracaatların devam ettiğini bildirdi. Çoklu tarifeden faydalanmak isteyenlerin çoğunun konut tarifesi abonesi olduğunu aktaran Aydın, müracaatların devam edeceğini ve abonelerin tercihlerine istedikleri zaman çoklu tarifeye geçebileceklerini belirtti.

- 1 Kasım’dan itibaren uygulanacak yeni tarifeler… İndirimli dilim 22.00-07.00 arasında 

Çoklu elektrik tarifesine göre aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabilecek.


Buna göre, “kış dönemi” diye adlandırılan 16 Ekim - 15 Mayıs tarihleri arasında, “normal zaman” diye adlandırılan sabah saat 07.00'den akşam üzeri 17.00'ye kadar, elektrik fiyatı kilowatt saat (kwh) başına 3,3285TL, “Puant” adı verilen zaman dilimi olan akşam üzeri saat 17.00'den gece 22.00'ye kadar elektrik fiyatı 4.6O46TL, “Puant Dışı” olarak adlandırılan zaman dilimi olan gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında ise elektrik fiyatı 2,1941TL olarak uygulanacak.

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