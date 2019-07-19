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İnanıroğlu: “Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmesi asla düşünülemez”

İnanıroğlu: “Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmesi asla düşünülemez”

19 Temmuz 2019 Cuma 22:21
İnanıroğlu: “Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmesi asla düşünülemez”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmesinin asla düşünülemez olduğunu kaydetti. 

İnanıroğlu, Kıbrıslı Türklerle yönetim dahil, doğal zenginliği de paylaşmak istemeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile müzakerelere yeniden başlanmasının mümkün olmadığını söyleyerek, “Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara ilişkin ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının ihlal edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul edilemezdir” dedi. 

İnanıroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlangıç noktası olan Mersin’de bir kez daha kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. 

Kırk beş yıl önce Yunan cuntasının Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlamak ve Enosis hayallerini gerçekleştirmek amacıyla 15 Temmuz 1974 tarihinde harekete geçtiğini anımsatan İnanıroğlu,  Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtıyla, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu, adada barış ve huzur ortamı sağlandığını kaydetti. 

ANAVATAN TÜRKİYE’NİN DESTEĞİYLE HAKLI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRDÜ 

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1960 yılında kurulan Ortaklık Cumhuriyeti’nden dışlanan Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşadıklarına değinen İnanıroğlu, Kıbrıslı Türklerin Rumların uyguladığı her türlü baskı ve saldırıya karşı direnerek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle haklı mücadelesini sürdürdüğünü anlattı. 

Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşanan sürece de değinen İnanıroğlu, Kıbrıs Türk tarafının geçmişte yaşanan acı olayların bir daha yaşanmayacağı, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federal bir çözüme ulaşılması için Rum tarafıyla Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen müzakerelere iyi niyetle devam ettiğini anımsattı. 

İnanıroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:  
“Ancak Temmuz 2017’de İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nda gelinen son aşamada Rum tarafının ‘sıfır asker sıfır garantörlükte’ ısrar etmesi nedeniyle görüşmeler bir sonuca varılmadan sona ermiştir. Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmesi asla düşünülemez. Bugün halen aynı zihniyette olan ve biz Kıbrıslı Türklerle yönetim dahil olmak üzere doğal zenginliği de paylaşmak istemeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile müzakerelere yeniden başlanması mümkün değildir. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara ilişkin ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının ihlal edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul edilemezdir” 

CUMHURİYETİMİZ, ANAVATANIMIZ TC’NİN DESTEĞİ İLE GÜNDEN GÜNE DAHA DA GELİŞMEKTE VE GÜÇLENMEKTE

Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bundan tam 35 yıl önce kurulan demokratik, laik ve çağdaş kurumlarıyla kökleşen bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile günden güne daha da gelişmekte ve güçlenmektedir” dedi.

İnanıroğlu, şöyle devam etti:
“Kıbrıs Türk Halkının bugünlere ulaşmasında ve halkımızın huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakmasında en büyük desteği aldığımız tek güvencemiz Anavatan Türkiye’ye şükranlarımı sunarım. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman Mücahitlerimiz ve Gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, gerek Mersin gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm yurttaşlarımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyorum.”

Son Güncelleme: 20.07.2019 01:38
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