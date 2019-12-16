İlk İHA Geçitkale’ye indi

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası KKTC saatiyle 04.00’te havalanarak yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na ulaştı.
Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı.
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası KKTC saatiyle 04.00’te havalanarak yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na ulaştı.