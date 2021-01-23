İlarma Süpermarket'in deposunda yangın!

Bugün saat 09.30 sıralarında, Mağusa’da faaliyet gösteren İlarma Süpermarket’in arka kısmında, içerisinde muhtelif temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları, çocuk bezi vb malların bulunduğu depo olarak kullanılan konteynerde kaynak ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada muhtemelen atılan kıvılcım sonucu yangın meydana geldiği bildirildi.

Polisten alınan bilgilere göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın neticesinde konteyner içerisindeki mallar hasar görerek kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.