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İki turist sahte parfüm sattı

KKTC’ye giriş yapan iki turist, gümrüğe beyan edilmemiş, onlarca saat ve sahte parfümlerle yakalandı.

İki turist sahte parfüm sattı

KKTC’ye giriş yapan iki turist, gümrüğe beyan edilmemiş, onlarca saat ve sahte parfümlerle yakalandı.

15 Şubat 2019 Cuma 13:07
İki turist sahte parfüm sattı

İki turist sahte parfüm sattı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, 14 Şubat’a saat 20.00 raddelerinde bir polis ekibi tarafından alınan bilgi üzerine, KKTC’de turist olarak ikamet eden zanlı 1 Bülent Tolum’un kullanımında bulunan ZMZ 258 plakalı kiralık araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 5 adet Bleu De Chanel marka parfüm ve 9 adet Tager marka kol saati bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti.

   Sennaroğlu, ayni gün meselede soruşturmanın genişletildiğini ve Bülent Tolum’un Girne’de ikamet ettiğiWatetmill Hotel No/116 adresinde 21.00-21.30 saatleri arasında mahkeme emri yapılan arama esnasında tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 30 adet Tager marka kol saati tespit edilip emare olarak alındığını söyledi.Sennaroğlu, “Yine mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalarda olayla bağlantısı olduğutespit edilen zanlı 2 Armağan Hepbektaşoğlu’nun ikamet ettiği Watetmill Hotel No/122 adresinde 22.00-22.30 saatleri arasında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde gümrüğe beyan edilmemiş toplam 10 adetBleu De Chanel marka parfüm bulunarak emare olarak alındı” dedi.Ayni gün zanlıların aleyhlerinde temin edilen derdest emri ışığında tutuklandıklarını belirten Sennaroğlu, her iki Zanlının tasarruflarında 40 adet carrera marka kol saati ve Girne'de bulunan Mrs Pound isimli yerden düşük fiyata aldıkları 19 adet laghmanı gold marka parfüm kutularının üstüne sahte "duty free" yazılı barkotlar yapıştırip halen isimleri tespit edilmeyen şahıslara yüksek fiyata sattıklarının öğrenildiğini anlattı.

Meselenin tahkikatına yeni başlandığını belirten Sennaroğlu, zanlıların tasarrufunda bulunan “duty free” yazılı barkotların nerede yapıldığının tespit edileceğini söyledi. Sennaroğlu, “Yine meselede aranan emareler ve alınması gereken ifadeler vardır. Bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde bulunması gereken emarelere ve alınması gereken ifadelere etki etme imkanları vardır. Bu aşamada tahkikatın salim bir şekilde yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep ederim”dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
IkiTurist
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