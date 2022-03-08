İki ani ölüm

07.03.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Hüsna SALMAN (K-63), aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

04.03.2022 tarihinde, Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bertil Olov WEDIN (E-82)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.