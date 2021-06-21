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İhtiyaçlı öğrenciler yararına sergi düzenliyor

“Gommas-Eğitim Hakkı İçin Yardımlaşma Grubu”, “Bir Çocuğun Kahramanı Olur Musun?” sloganıyla Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin de katkılarıyla ihtiyaçlı öğrenciler yararına karma sergi düzenliyor. Saçaklı Ev’de bugün saat 18.00’da açılacak sergi, pandemi koşulları çerçevesinde 23 Haziran’a kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.

21 Haziran 2021 Pazartesi 14:25
İhtiyaçlı öğrenciler yararına sergi düzenliyor
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Kıbrıslı sanatçıların eserlerinden oluşan serginin amacı, kültür-sanata hizmet etmek ve eserlerin satışından elde edilecek gelirle ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimleri için gerekli koşullar sağlamak… 
Fotoğraf, heykel, grafik tasarım ve resim sanatçılarının eserlerinden oluşan sergi, aynı zamanda dijital olarak da görülebilir. Serginin, sanal versiyonu ve resim kataloğunun linkleri şöyle: 
“Sergi Linki: https://www.artsteps.com/explore?search=gommas
Resim Kataloğu: https://online.fliphtml5.com/ybxbo/nxrj/”
Karma sergiye katkı koyan sanatçılar ise şu şekilde: 
“Başar Taşlı, Buket Özatay, Ceyhan Özyıldız, Emel Sefer, Hasan Bağlar, Haldun Pakan, Hikmet Olgaçer, İsmail Özyol, Mustafa Evirgen, Mustafa Müezzinoğlu, Nilgün Ortaş, Ozan Özgenler, Semra Bayhanlı, Sevcan Çerkez, Senih Çavuşoğlu, Tevfik İleri, Veysi Canateş, Yıltan Taşçı”


İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ, BAĞIŞÇILARLA BULUŞTURAN PORTAL

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“Gommas-Eğitim Hakkı İçin Yardımlaşma Grubu”, Facebook üzerinden eğitim ile ilgili ihtiyaç sahiplerini, bağışçılarla buluşturan bir portal. Amaç, eşleştirme yöntemiyle ihtiyaç sahibini bağışçı ile eşleştirerek eğitim ile ilgili talebini karşılamak…
Grubun kurucusu Umut Zeki, Türk Ajansı Kıbrıs’a (.) yaptığı açıklamada, grubun, 2020 Ağustos ayında öğretmen ve farklı meslek gruplarından gönüllü kişilerin bir araya gelmesiyle maddi imkansızlıklar nedeniyle, uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulduğunu belirtti.
Pandemi döneminde birçok öğrencinin online eğitim için cihazı olmadığını ve ailelerinin de temin etmek için gücü olmadığını ifade eden Zeki, “Niye bir bağış kampanyası yapmıyoruz” diyerek, yola çıktıklarını anlattı.
Umut Zeki, “Bir Çocuğun Kahramanı Olur musun?” sloganı ile başlatılan bilgisayar bağış kampanyasıyla, öğrencilerin bilgisayar, tablet ve internet gibi ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını belirtti.
Bunun yanı sıra ülkede ikamet eden Türkçe bilmeyen veya çok az bilen yabancı uyruklu öğrenciler için “Türkçe” kursu düzenlediklerini dile getiren Zeki, bu kursun online olarak gönüllü eğitmen tarafından verildiğini ve verilmeye devam ettiğini söyledi.
Umut Zeki, ayrıca, DAÜ aracılığıyla 20 öğretmen için ücretsiz olarak sağlanan ve başarı ile tamamlayanların, eğitmen olmaya hak kazanacağı 3 aylık “IT Essentials” kursu da verildiğini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 21.06.2021 14:24
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