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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Güzelyurt’u ziyaret etti

22 Eylül 2021 Çarşamba 18:15
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Güzelyurt’u ziyaret etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Güzelyurt’u ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Kutlu Evren bölge ziyareti çerçevesinde Güzelyurt Kaymakamlık binasında Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer ve Güzelyurt Savcısı Erdinç Akyener ile bir araya geldi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Evren, Güzelyurt Kaymakamlığı’ndaki görüşmelerinden sonra Güzelyurt Polis Müdürlüğünü de ziyaret ederek, Polis Müdürü Zafer Zaifer’e ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.
EVREN, "GÜZELYURT, YEŞİLİ, TERTEMİZ ÇEVRE DÜZENİ İLE ÇOK BAŞARILI BİR BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİDİR" 
Polis Genel Müdürlüğünden Güzelyurt Belediye Binasına geçen Bakan Kutlu Evren, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile de görüştü.

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Yeni Güzelyurt Belediye Binasının inşaatını yerinde inceleyen Bakan Kutlu Evren, Güzelyurt halkının hizmetine sunulacak yeni Belediye Binası’nın bölge halkının daha güzel hizmetlere ulaşmasında önemli olacağını belirtti. 
Evren, Başkan Mahmut Özçınar ile Güzelyurt Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar, ortak projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik istişare yapıldığını ifade etti. Evren, "Güzelyurt, yeşili, tertemiz çevre düzeni ile çok başarılı bir belediyecilik örneğidir" dedi.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'da bölge halkının hak ettiği hizmetleri vermeye devam edeceklerini, bu amaçla yıllardır insan odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirtti.
Özçınar, "Bakanımızın ziyaretinden ve her zaman yerel yönetimlerimize gösterdikleri hassasiyet ve ilgilerinden çok memnunuz, kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.
Bakan Kutlu Evren, Yeni Güzelyurt Binasını yerinde inceledikten sonra Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte Cypfruvex Narenciye tesislerinde Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Burada Bakan Kutlu Evren'e, Cypfruvex Müdürü Cemal Redif tarafından kurumun geleceğe yönelik hedefleri ve tesisin yapılanması hakkında bilgi verildi. 
İçişleri Bakanı Kutlu Evren'e Güzelyurt ziyaretleri sırasında UBP bölge milletvekili Menteş Gündüz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanı Mustafa Momin ve Bakanlık Plan Proje Müdürü Elmas Kavunoğlu'da eşlik etti.

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Son Güncelleme: 22.09.2021 19:37
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