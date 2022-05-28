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İBRAHİM KORELİ KABRİ BAŞINDA ANILDI

28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:30
İBRAHİM KORELİ KABRİ BAŞINDA ANILDI

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) eski milletvekili ve Tarım İşçileri Sendikası (Tarım Sen) Başkanı İbrahim Koreli, ölümünün 2. yıl dönümünde anıldı. İbrahim Koreli’nin Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında gerçekleşen anma etkinliğine Koreli’nin ailesi, Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TDP Genel Başkanı Mine Atlı, CTP Milletvekili Armağan Candan, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TKP Genel Sekreteri Ersen Sururi’nin açış konuşması ve Koreli'nin özgeçmişini okumasıyla başlayan etkinlikte bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TKP asçıklamasına göre, Koreli ailesi adına söz alan TKP Genel Sekreter Yardımcısı Zuhal Koreli, babasının kimliği emeği, emeği de kimliği olmuş, toplum için çok önemli bir mücadele insanı olduğunu söyledi.

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Konuşmasında babasına seslenen Zuhal Koreli: “Sevgili babamız sen her zaman taraf oldun. Yobazlığa, ırkçılığa, gericiliğe, eşitsizliğe, adaletsizliğe ve insan emeğinin sömürülmesine karşı çıktın. Eşitlik, özgürlük, barış ve emek için büyük mücadeleler verdin. Unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Anma etkinliğinde söz alan TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, İbrahim Koreli’nin sendikacı ve siyasetçi kimliğiyle topluma büyük hizmetler vermiş olması yanı sıra örnek alınacak bir aile babası olduğunu söyledi. İbrahim Koreli’nin TKP siyasi geleneğinin öncü isimlerinden biri olduğunu ifade eden Mehmet Çakıcı, kendilerinin de İbrahim Koreli’den çok şey öğrendiklerini söyledi. Koreli’nin yaşamı boyunca izlediği yolun yolcuları olduklarının altını çizen Çakıcı, O’nun mücadelesinin bundan sonra da süreceğinin altını çizerek Koreli’nin ruhunun şad olmasını diledi.     

Anma etkinliğinde TDP Genel Başkanı Mine Atlı, CTP Milletvekili Armağan Candan, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da söz alarak kısa konuşmalar yaptı ve İbrahim Koreli ile ilgili anı ve düşüncelerini anlattı.

Anma etkinliği din görevlisinin Kuran ve dua okumasıyla sona erdi.

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