Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) eski müdür ve yönetim kurulu başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu, hayatını kaybetti.

Çobanoğlu, uzun yıllar hizmet verdiği BRTK’da bugün saat 11.00’de düzenlenecek törenden sonra öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Çobanoğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

2 Şubat 1953’te Mağusa’da doğan Hüseyin Çobanoğlu, 15 Ocak 1972’de teknisyen olarak Bayrak Radyosu’nda işe başladı.

25 Ağustos 1999’da BRT müdürlüğüne getirilene kadar kurumda amirlik, koordinatör yardımcılığı ve koordinatörlük dahil bir çok önemli görev üstlenen Hüseyin Çobanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

BRT’den emekli olduğu dönem sonrası Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nde görev alan Hüseyin Çobanoğlu, uzun yıllardır UBP’nin iletişim sorumluluğu görevini yürütüyordu. Çobanoğlu, evli ve iki çocuk babası olup, 3 de toruna sahipti.