Güven oylamasında 27 kabul, 19 ret oyu kullanıldı. 3 milletvekili oylamaya katılmadı. Muhalefet partilerinden CTP, HP ve TDP milletvekillerinin ret oyu kullandığı oylamada güven oyu verenlerin sayısı, ret verenlerden fazla olduğu için yeni hükümet güvenoyu aldı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başbakanlığında 5 Kasım'da kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu listesi 6 Kasım Cumartesi, hükümet programı ise 8 Kasım Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu. Programla ilgili görüşmeler ise perşembe günü yapılmıştı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Meclis Genel Kurulu, saat 11.00’de Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantının sunuşlar bölümünde, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 2022 Mali yılı Bütçe Yasa Tasarısının görüşülmesiyle ilgili takvim onaya sunuldu.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 16-18 Kasım tarihlerinde görüşülmesini içeren program oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi Maliye ve bütçe Komitesi Başkanlığına Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un;

İdari Kamu ve Sağlık Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili Menteş Gündüz’ün oybirliğiyle seçildiği Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

Daha sonra açık oylamayla güven oylaması yapıldı. Oylamada, 27 kabul, 19 ret oyu kullanıldı; 3 vekil oylamaya katılmadı.

SUCUOĞLU: “SEÇİME KADAR VERİMLİ ÇALIŞACAĞIZ”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetinin güvenoyu almasının ardından söz alarak hükümetin hayırlı olmasını diledi ve seçime kadar hükümetin verimli şekilde çalışacağını söyledi.

GÜNDEMDE 5 DE TASARI VEYA ÖNERİ VAR

Meclis Genel Kurulu’nun toplantısında ayrıca komitelerden oy birliğiyle geçen ve gruplar arası mutabakatla gündeme alınan 5 de tasarı veya öneri görüşülecek.

Görüşülecek tasarı veya öneriler şöyle:

“Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi; Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı; Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi; Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi.”



