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Hüdaverdi: Destekler devam etmeli

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:36
Hüdaverdi: Destekler devam etmeli

Girne Amerikan Üniversitesi COO (Operasyon Direktörü) Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi, EMAA Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre Hüda Hüdaverdi burada yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte gerek devlet gerek üniversiteler gerekse kurum ve kuruluşlar tarafından EMAA Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’ne desteğin en güçlü şekilde devam etmesi temennisinde bulundu. Hüdaverdi, davetlerinden ötürü dernek yetkililerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Hüdaverdi ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren EMAA gibi başarılı oluşumlara her zaman katkı koymaya ve işbirliğine hazır olduklarını da vurguladı.

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Son Güncelleme: 24.10.2022 10:42
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