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HTKS Ercan’da grev ilan etti; Bakanlar Kurulu yasakladı

17 Haziran 2022 Cuma 23:00
HTKS Ercan’da grev ilan etti; Bakanlar Kurulu yasakladı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın (HTKS), Ercan Havalimanı’nın Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde yarın 09.00’dan Pazar saat 08.00’e kadar yapacağını açıkladığı grev, Bakanlar Kurulu’nca yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 Grev Yasağı (Sivil Havacılık Dairesi) Emirnamesi II’ye göre grev 60 gün süreyle ertelendi.

Emirnamede şu ifadeler yer alıyor:

“Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, elzem hizmet olması nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ve/veya diğer Sendikaların, Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Şubesinde ve/veya diğer birimlerinde ve/veya Ercan Havalimanının tüm birimlerinde 18 Haziran 2022 Cumartesi saat 09:00 dan ertesi gün saat 08:00 a kadar 23 saatlik başlatacakları grevin, hizmetlerin aksamaması için 60 (Altmış) gün süre ile ertelenmesine ve Savunma Nizamnamesi'nin 79(8)3 maddesi gereğince ekte sunulan "2022 Grev Yasağı (Sivil Havacılık Dairesi) Emirnamesi ll"nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.

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Emirnamede iş ihtilafı dostane bir anlayışla halledilmesine kadar Sivil Havacılık Dairesi ve Ercan Havalimanı’nın tüm birimlerinde görev yapan ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ve/veya diğer sendikalara üye olan ve/veya olmayan tüm çalışanların grev yapmalarının yasaklandığı belirtildi.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek emirname, 60 günlük bir süre için yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitimiyle yürürlükten kalkacak.

-HTKS’nın grev gerekçesi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümetin tutumu nedeniyle iş barışının bittiğini belirterek yarın 09.00’dan başlayarak 23 saatlik grev açıkladı.

Ekonomik zorluklara dikkat çeken ve “Asgari ücretli çalışan 6000 TL ye nasıl geçiniyor hiç düşündünüz mü?” diye soran sendika, hükümete ekonomik ve siyasi konularda bir dizi soru daha yöneltti.

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Son Güncelleme: 18.06.2022 10:29
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