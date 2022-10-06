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“Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), parti milletvekili Doğuş Derya’nın, bu hafta, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmanın, Türkiye medyasında bazı yayın kuruluşları tarafından “manipüle edilmeye” ve belli bölümlerinin “bağlamından koparılarak çarpıtılmaya” çalışıldığını ve birtakım çevrelerin Derya’yı “hedef gösterme” gayreti içine girdiğini belirterek, “Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

06 Ekim 2022 Perşembe 21:08
“Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz”

CTP, Doğuş Derya’nın Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada KKTC yurttaşları arasında tartışma konusu olan “külliye yapımı” ile ilgili birtakım değerlendirilmelerde bulunduğunu belirterek, Derya’nın konuşmasının bu çerçevenin dışına çıkartılmaya çalışılmasının “iyi niyetli bir yaklaşım olmaktan oldukça uzak” olduğunu vurguladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Milletvekilimiz Doğuş Derya, bu hafta Cumhuriyet Meclisi’nde bir konuşma yapmış ve bir süredir KKTC yurttaşları arasında tartışma konusu olan külliye yapımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Söz konusu konuşmasında Derya, Lefkoşa'nın merkezinde başlayan ve hiçbir KKTC makamından izin alınmadan yapılan bu inşaatın, izinsiz ve vizesiz olmasının da ötesinde, halkın iradesi hilafına yapıldığını dile getirmiştir. Konuşma, Türkiye medyasında bazı yayın kuruluşları tarafından manipüle edilmeye ve belli bölümler bağlamından koparılarak konuşma çarpıtılmaya çalışılmış ve birtakım çevreler vekilimizi hedef gösterme gayreti içerisine girmiştir."

Açıklamada, “Sayın Doğuş Derya, mevzubahis konuşmasında partimizin de ilke ve değerleri arasında bulunan militarizme karşı duruşunu ifade etmiş, çatışma kültürü ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini ifade etmiştir. Başta ABD’nin Güney Kıbrıs için kaldırdığı silah ambargosunun uzatılması kararı olmak üzere tüm silahlanma girişimlerinin karşısında olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur” denilerek, “Vekilimizin konuşmasını bu çerçevenin dışına çıkarmaya çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım olmaktan oldukça uzaktır” ifadeleri kullanıldı.

“CTP, geçmişten beridir başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm ülkelerle doğru zeminde iyi ilişkileri savunmakta olup, içinden geçilen koşullar ne olursa olsun bu tutumundan vazgeçmemiştir” denilen açıklamada, Doğuş Derya’nın Cumhuriyet Meclisi’ndeki konuşmasının bütünsellik içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade edilmeyeceği belirtildi.

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