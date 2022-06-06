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“Hiçbir çevresel konu Meclis’te gündeme alınmıyor"

06 Haziran 2022 Pazartesi 10:33
“Hiçbir çevresel konu Meclis’te gündeme alınmıyor"

 Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Paralik, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “toplumda ivedi çözüm gerektiren ve elzem olan hiçbir çevresel konunun Meclis’te gündeme alınmadığını, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik pakette çevre konularına hiçbir bütçe ayrılmadığını” belirtti.

Paralik, ülkedeki mevcut çevre uygulamaların değiştirilmesine ihtiyaç olduğuna işaret ederek, bütçelerin ve ekonomik protokollerin yeşillendirilmesi, teşviklendirilecek yeşil yatırımların önceliklendirilerek önünün açılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Paralik, çevresel hususlar ve riskler gözetilerek kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılması ve bu kapsamda, çevresel seferberlik başlatılması çağrısında da bulundu.

-“Toplumumuzda çevrenin hiçbir önem arz etmediği faaliyetlere ve uygulamalara tanık olduk”

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Sibel Paralik, mesajında, her yıl farklı tema ile kutlanan Dünya Çevre Günü’nün bu sene “Doğa” teması ile kutlandığına, hem Dünya’daki doğal yaşamı, hem de insan gelişimini destekleyen başlıca altyapıların doğada var olması konusunun işlendiğine belirtti.

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Dünya’da çevre konularında artan hassasiyetler, yasal düzenlemeleri, yeni hareket planlarını, yeni gelişen kavramları da birlikte getirdiğini ifade eden Paralik, 2019 yılından beridir AB’de kabul görmüş “Avrupa Yeşil Düzeni” kavramı kapsamında, AB’de yeşil finans ve yeşil yatırımların ön plana çıktığını, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir yatırımlar, zararlı sübvansiyonların kaldırılması konularında uygulamalar yapıldığına işaret etti.

Paralik, “Bizim toplumumuzda ise ne yazık ki çevrenin hiç bir önem arz etmediği faaliyetlere ve uygulamalara tanık olduk” diyerek, “İş araçlarının pervasızca kaplumbağa yumurtlama alanlarında kazı çalışması yapmasını, arabalardan atılan ambalaj şişelerini, dere yataklarına savrulan ölü hayvanları ve dökülen çeşitli inşaat atıklarını izledik, birikmiş ve çürümüş çöp kokularını duyduk, atık sudan kirlenen denilerimize girmeye çekindik, yanan ormanlarımızı, birçok çevresel ve kültürel değerimizin hunharca katledilmesini izledik!” ifadelerini kullandı.

-“Çevre konusunda hem vatandaş hem yönetici hem bürokrat seviyesindeki umursamazlık var”

Paralik, açıklamasında, devamla şunları kaydetti:

“Bunlarla birlikte, toplumumuzdaki ivedi çözüm gerektiren ve elzem olan hiçbir çevresel konunun Meclis’te gündeme alınmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik pakette bu konulara hiçbir bütçe ayrılmadığını da üzülerek gördük. Ülkemizde mevcut uygulamaların değiştirilmesi, çevre konusunda hem vatandaş hem yönetici hem bürokrat seviyesindeki bu umursamazlığı ve vurdumduymazlığı ortadan kaldırmak ancak çevre konularında eğitimin ve öğretimin ülkemiz özelinde etkinleştirilmesi, bütçelerin ve ekonomik protokollerin yeşillendirilmesi, teşviklendirilecek yeşil yatırımların önceliklendirilerek önünün açılması ile gerçekleşebilir. Ayrıca toplumumuzun sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına çevresel hususlar ve riskler gözetilerek kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılmalı ve bu kapsamda, çevresel seferberlik başlatılarak her alanda çevreyi gözetmeliyiz.”

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