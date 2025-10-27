Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Avrupa Parlamentosu’nun Rum kayıplar için anıt yapılması kararını eleştirdi.

Çeler yazılı açıklamasında, “Kıbrıs’ın ortak acısı tek taraflı yansıtılamaz” diyerek, iki toplumun acısını yansıtacak bir anıtın yapılmasının en doğru adım olacağını söyledi.

Kıbrıs’taki savaş ve çatışma dönemlerinin en acı yüzlerinden birinin de “kayıp kişiler” olduğunu belirten Çeler, onlarca yıl geçmesine rağmen hâlâ çok sayıda kaybın bir mezara kavuşturulamadığını kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin kayıtlarına işaret eden Çeler, Kıbrıs’ta en az bin 510 Rum ve 492 Türk kayıp olduğunu kaydetti. Çeler, “Bu, iki toplumun da ortak acısıdır” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun yalnızca Rum kayıplara odaklanan bir anıt kararı almasının ciddi bir hata olduğunu söyleyerek bunu eleştiren Çeler, bu kararın adada sadece Rum kayıplar olduğu izlenimini yarattığını da ifade etti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk tarafının son yıllarda yürüttüğü "Tutuk diplomatik" performansın bu tek taraflı bakışa zemin hazırladığını da savunarak, Rum liderliğinin de bundan faydalandığını söyledi.

Açıklamasında, konunun siyasileştirilmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Çeler, “Bu hassas mesele karşılıklı suçlama oyunlarına alet edilmemeli, en üst düzeyde kurulacak yapıcı bir diyalogla çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

Zeki Çeler, çözüm için iki toplumun ortak acısını yansıtacak bir anıtın yapılmasının en doğru adım olacağını belirterek, “Kıbrıslı iki liderin bu konuda sağlayacağı mutabakat, Avrupa Parlamentosu nezdinde gerekli düzenlemeyi kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.