Uluslararası Yükseköğretim Kalite Konferansı büyük katılımla gerçekleşti

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ, KONFERANSININ ORGANİZASYONUNDA ONEMLİ YER ALDI

Yükseköğretimde kalite güvencesi alanında uluslararası ölçekte önemli bir buluşma olan “Uluslararası Yükseköğretim Kalite Konferansı”, 17 Ekim 2025 tarihinde çevrim içi olarak büyük bir katılım ve yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Türkiye’de faaliyet gösteren 27 ulusal kalite güvence ajansından biri olan Sosyal, Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Derecelendirme Derneği (STAR) tarafından düzenlenen konferans, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Standartları ve Rehberi (ESG) çerçevesinde “Revisiting the ESG for Improved Relevance and Clarity” başlığıyla gerçekleşti.

Etkinliğin akademik ve organizasyonel merkezinde Uluslararası Final Üniversitesi yer aldı. Bu kapsamda, Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı, STAR Uluslararasılaşma Komitesi Başkanı ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Kalite Güvencesi Birliği (CEENQA) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, davetli konuşmacıların belirlenmesi ve davet edilmesinin yanı sıra konferansın moderatörlüğünü de üstlendi. Ayrıca, STAR Yönetim Kurulu Danışmanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu da organizasyonun idari ve teknik yönlerinin eksiksiz ve hatasız yürütülmesini sağladı.

Konferansın açılış konuşmasını STAR Ulusal Program Akreditasyon Kurulu Başkanı Dr. İsmail Erkam Tüzgen gerçekleştirdi. Açılışın devamında ise YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak adına YÖKAK Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Ayşegül Kozak Çakır konuşma yaptı.

Uluslararası Kalite Konferansında, 2027 yılına kadar üçüncü kez revize edilecek olan Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Standartları ve Rehberi (ESG) konusunda önemli gelişmeler ele alındı. Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) Direktörü, ESG Revizyonu Çalışma Komitesi Genel Sekreteri ve Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ofisi (EQAR) Yönetim Kurulu Üyesi Anna Gover, süreçle ilgili detaylı bilgiler aktardı. Konferansın ikinci konuşmacısı, Macaristan’ın en büyük özel üniversitesi olan Budapeşte Metropolitan Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Geliştirme Departmanı Direktörü Dr. István Vilmos Kovács, üniversitelerin kalite güvencesi yükümlülüklerini kendi üniversitesinden örneklerle açıkladı. Türkiye’deki 27 kalite güvence ajansına yönelik olarak ESG çerçevesindeki uygulamaları değerlendiren, Belçika Flamanca Topluluğu Kalite Güvencesi Birliği (VLUHR QA) Başkanı Patrick Van den Bosch ise kendi ülkelerindeki deneyimlerden örnekler paylaştı. Son konuşmacı olarak Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ofisi (EQAR) Kayıt Komitesi Üyesi ve aynı zamanda Hırvatistan Ulusal Kalite Güvence Ajansı (ASHE) Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Dr. Sandra Bezjak, kalite güvencesinde şeffaflık ve güvenilirlik konularına odaklanarak ajansların kayıtlı olmalarının, bağımsız karar almalarının ve iç kalite denetim mekanizmalarını oluşturmalarının önemini vurguladı.

Her açıdan kapsamlı olarak ele alınan konferansa büyük ilgi gösterildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin yanı sıra ulusal kalite güvence ajanslarından, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Kalite Güvencesi Birliği (CEENQA) üyesi ajanslardan, Kazakistan, Azerbaycan, Bahreyn ve Arap Ülkeleri Kalite Güvence Ajansları Birliğinden 230’un üzerinde katılım sağlandı. Yüksek katılım, gerek Türkiye ve Kıbrıs’ta gerekse bölgesel iş birliği ve kalite kültürünün geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, konferansın son derece başarılı geçtiğini, Türkiye ve Kıbrıs’taki üniversiteler ile ulusal kalite güvence kurumlarının çalışmalarına büyük katkı sunduğunu ifade etti. Bıçak, konferansın videosu ile davetli konuşmacı sunumlarının STAR web sitesinde yayımlandığını duyurdu (www.star.org.tr).