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Hemşireler: “risk Ödeneği Talebi Masada Verilmezse Sokakta Alınacaktır”

Lefkoşa, 5 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, hemşirelerin yıllardır “risk ödeneği talebinin” görmezden gelindiğini ve reddedildiğini savunarak, “Bu haklı talep masada verilmezse sokakta alınacaktır” dedi. 

05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:36
Hemşireler: “risk Ödeneği Talebi Masada Verilmezse Sokakta Alınacaktır”
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Lefkoşa, 5 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, hemşirelerin yıllardır “risk ödeneği talebinin” görmezden gelindiğini ve reddedildiğini savunarak, “Bu haklı talep masada verilmezse sokakta alınacaktır” dedi. 
Özgöçmen yazılı açıklamasında, hemşirelerin, yıllardır risk ödeneği olmadan sözlü ve fiziksel şiddet ile her türlü bulaşıcı hastalık gibi çeşitli risklerle karşı karşıya çalıştığını kaydetti. 
Pandeminin, bu haklı talebin ne kadar yerinde ve gerçekçi olduğunu gösterdiğini ifade eden Özgöçmen, şöyle devam etti:

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“Yaşadığı bir çok olumsuz sürece rağmen halk sağlığı ve halkın paniğe kapılmaması için soğuk kanlılığını koruyarak çalışmaktan ödün vermeyen meslektaşlarım için Sağlık bakanı Ali Pilli ve Başbakan Ersin Tatar'dan risk ödeneği konusunda talepte bulunmuş ancak bu bugüne değin hiçbir olumlu adım atılmamıştır.
Sivil savunma teşkilati çalışanları için hazırlığı yapılan risk ödeneği konusunun haklı bir taleple yerinde bir karar olduğunu ifade ederken meslektaşlarım hemşireler için risk ödeneğini başta sağlık bakanlığı, başbakan ve bakanlar kurulu aynı zamanda tüm meclisin bilgisine getirdiğimiz kamu oyu aracılığı ile talep ettiğimizi duyuruyoruz. Ve bilinmesini isteriz ki,bu haklı talep masada verilmezse sokakta alınacaktır.” 
(EMR/ŞEB)  
 

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Son Güncelleme: 05.08.2020 13:06
Anahtar Kelimeler:
ŞiddetRiskSendikaHemşire
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