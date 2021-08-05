Helal olsun Ömer Tatlı'ya böyle duyarlı insanlar her zaman lazım

HELAL OLSUN ÖMER TATLI'YA BÖYLE DUYARLI İNSANLAR HER ZAMAN LAZIM

Ergün YAHAT

Yeni İskeleye bağlı Tuzluca köyünde 35 yıldır cami olarak kullanılan kilise köye yeni caami yapıldıktan sonra adeta kaderine terk edilmişti .

Tuzluca köyünde doğup büyüyen iş adamı Ömer Tatlı bu manzaraya daha fazla sesiz kalamayıp sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşmasının ardından harekete geçen Büyükkonuk Belediyesi yanında duyarlı vatandaşlar ve iş adamı Ömer Tatlı'nın katkıları ile eski kilise yeniden tamirine başlandı .

Görüşüne baş vurduğumuz iş insanı Ömer Tatlı 1974 sonrası adaya gelip yerleşen ve buradaki kiliseyi caami olarak büyüklerimiz kullanmış burada cenazelerimizin namazları kılınmıştı din ırk ayrımı olmaz ibadet yeri ister kilise ister cami olsun insanlarımız burada namazlarını yıllarca kıldı. Bu durum beni çok üzdü bölge halkım için neler gerekiyorsa maddi manevi olarak yapmaya hazırız yeterki devlet yetkilileri de bölgemize biraz daha fazla ilgi göstersinler. Bölgemizden bakan Meclis başkanı milletvekilleri var inşallah gidip bu yeri görüp gerekli yardımları onlarda yaparlar derken bölge halkı iş insanı Ömer Tatlı'nın yapmış olduğu girişimleri takdirle karşıladı.