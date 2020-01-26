HDP kriz masası Elazığ'da inceleme yaptı

Değerli Basın Emekçileri,

MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimizin de aralarında bulunduğu heyetimiz, Elazığ Merkez, ilçe ve köylerindeki incelemelerini sürdürmektedir.

25 Ocak Cumartesi günü Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Salim Kaplan, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcümüz Ayşe Acar Başaran, Bingöl Milletvekilimiz Erdal Aydemir ve Muş Milletvekilimiz Şevin Coşkun Elazığ Merkezde; Sarıcan Belediye Eşbaşkanlarımız Canan Tağtekin ve Bekir Polat ile Elazığ İl Örgütü yöneticilerimiz, Ergani Belediyesi Meclis Üyelerimiz ise depremde hasar gören köylerde incelemelerde bulunmuştur.



Elazığ Merkezde incelemelerde bulunan heyetimiz, depremzedelerden bilgi almış ve yaklaşık 1000 kişinin sığındığı iki cemevini de ziyaret etmiştir. Köylerde inceleme yapan heyetimiz ise 60'tan fazla köyü ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya gelmiş, hasar ve ihtiyaç tespiti yapmıştır.

İncelemeler sonrasında, köy ve mahallelerde ihtiyaçların hiçbirinin karşılanmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu köy ve mahallelerde yaşayan ve cemevlerine sığınan yurttaşlarla ilk teması heyetimiz kurmuştur. Yapılan ziyaretler sonrasında bölgede çadır, battaniye ve kuru gıda ihtiyacının devam ettiği belirlenmiştir. Heyetimizin tespitleri doğrultusunda, Yerel Yönetimler Komisyonumuzun koordinasyonuyla, partimiz ve belediyelerimiz acil ihtiyaçların ulaşması için çalışmaları başlatmıştır. İlk etapta Ergani ve Siirt belediyelerimiz aracılığıyla toplanan kuru gıda, 50’ye yakın çadır ve 1000 adet battaniye, bugün (26 Ocak Pazar) Diyarbakır’dan yola çıkacak araçlarla dağıtılacaktır. Ulaşan yeni battaniye, çadır, gıda ve diğer ihtiyaçlar da Ergani Belediyemizde toplanmaya devam etmektedir.



Bugün (26 Ocak Pazar) Elazığ Gezin’de incelemelerde bulunan heyetimiz, gün içinde Elazığ İl Örgütümüzde basın açıklaması yapacaktır.

İyi çalışmalar dileriz

Halkların Demokratik Partisi

Basın Bürosu