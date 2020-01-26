banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.140
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7599
EURO
6.5530
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Tüp gaz hırsızlığı
TÜP GAZ HIRSIZLIĞI
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ

HDP kriz masası Elazığ'da inceleme yaptı

HDP kriz masasının Elazığ depremi basın açıklaması..

HDP kriz masası Elazığ'da inceleme yaptı

HDP kriz masasının Elazığ depremi basın açıklaması..

26 Ocak 2020 Pazar 10:09
HDP kriz masası Elazığ'da inceleme yaptı

Değerli Basın Emekçileri,

MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimizin de aralarında bulunduğu heyetimiz, Elazığ Merkez, ilçe ve köylerindeki incelemelerini sürdürmektedir.

25 Ocak Cumartesi günü Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Salim Kaplan, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcümüz Ayşe Acar Başaran, Bingöl Milletvekilimiz Erdal Aydemir ve Muş Milletvekilimiz Şevin Coşkun Elazığ Merkezde; Sarıcan Belediye Eşbaşkanlarımız Canan Tağtekin ve Bekir Polat ile Elazığ İl Örgütü yöneticilerimiz, Ergani Belediyesi Meclis Üyelerimiz ise depremde hasar gören köylerde incelemelerde bulunmuştur.


Elazığ Merkezde incelemelerde bulunan heyetimiz, depremzedelerden bilgi almış ve yaklaşık 1000 kişinin sığındığı iki cemevini de ziyaret etmiştir. Köylerde inceleme yapan heyetimiz ise 60'tan fazla köyü ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya gelmiş, hasar ve ihtiyaç tespiti yapmıştır.

banner317

İncelemeler sonrasında, köy ve mahallelerde ihtiyaçların hiçbirinin karşılanmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu köy ve mahallelerde yaşayan ve cemevlerine sığınan yurttaşlarla ilk teması heyetimiz kurmuştur. Yapılan ziyaretler sonrasında bölgede çadır, battaniye ve kuru gıda ihtiyacının devam ettiği belirlenmiştir. Heyetimizin tespitleri doğrultusunda, Yerel Yönetimler Komisyonumuzun koordinasyonuyla, partimiz ve belediyelerimiz acil ihtiyaçların ulaşması için çalışmaları başlatmıştır. İlk etapta Ergani ve Siirt belediyelerimiz aracılığıyla toplanan kuru gıda, 50’ye yakın çadır ve 1000 adet battaniye, bugün (26 Ocak Pazar) Diyarbakır’dan yola çıkacak araçlarla dağıtılacaktır. Ulaşan yeni battaniye, çadır, gıda ve diğer ihtiyaçlar da Ergani Belediyemizde toplanmaya devam etmektedir.


Bugün (26 Ocak Pazar) Elazığ Gezin’de incelemelerde bulunan heyetimiz, gün içinde Elazığ İl Örgütümüzde basın açıklaması yapacaktır.

İyi çalışmalar dileriz

Halkların Demokratik Partisi

Basın Bürosu

Anahtar Kelimeler:
Halkın Partisi Kriz MasasıElazığ Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “ikinci tura kalacağız“
Arıklı: “ikinci tura kalacağız“
Özersay Londra’da temaslarda bulunacak
Özersay Londra’da temaslarda bulunacak
Güzelyurt'daki kavga mahkemede bitti...
Güzelyurt'daki kavga mahkemede bitti...
Başkasına ait kimlikle KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalandı
Başkasına ait kimlikle KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalandı
Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
Önder: “Türkiye’nin 2016’dan sonraki politika değişikliği dengeleri değiştirdi”
Önder: “Türkiye’nin 2016’dan sonraki politika değişikliği dengeleri değiştirdi”
YÖDAK, Girne Amerikan Üniversitesi’ni denetledi
YÖDAK, Girne Amerikan Üniversitesi’ni denetledi
Taçoy: “Sertoğlu ve ekibini, Spor Tahkim Mahkemesi’ne gitme konusunda kutlarım”
Taçoy: “Sertoğlu ve ekibini, Spor Tahkim Mahkemesi’ne gitme konusunda kutlarım”
Tatar: “Anavatandaki kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz”
Tatar: “Anavatandaki kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz”
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim