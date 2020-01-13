Hayvancılık Dairesinden “çipura” açıklaması…

“BALIKLARDA AĞIR METAL BULUNMAMIŞTIR”

Hayvancılık Dairesi Güney Kıbrıs’taki çiftlikten kaşan çipura balıklarının laboratuvar tetkiklerinde ağır metale rastlanmadığını açıkladı.

Hayvancılık Dairesi yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda, yazılı-görsel basında gündem olan; Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir balık çiftliğinden kaçan balıkların gerekli tetkiklerinin Devlet Kimya Laboratuvarı tarafından yapıldığını açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada “Müdürlüğümüz, balıkların ilk yakalanmaya başlandığı Palm Beach sahilinde gerek organoleptik (duyusal olarak) gerekse Devlet Kimya Laboratuvarı’nda tahlilleri yapılmak üzere numune almıştır. Yapılan tetkik ve değerlendirme neticesinde; balıklarda herhangi bir bulaşan (ağır metal) bulunmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Alınan numunelerin sonuçlarında Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğine göre Kurşun (0,2) Kadmiyum (0,1) ve Cıva (1) değerlerinin limitlerin altında (< 0,005) kaldığı belirtilen açıklamada, “Tüm gıda maddelerinde olduğu gibi, su ürünleri izleme çalışmaları da aynı şeffaflıkla yürütülecektir. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda ise kamuoyuyla paylaşılacaktır.” denildi.